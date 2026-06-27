「パドレス−ドジャース」（２６日、サンディエゴ）

ドジャースの佐々木朗希投手が二回に逆転３ランを被弾した。マウンドで思わずがっくりとうなだれ、敵地は熱狂に包まれた。５回途中で降板となり、６月は４戦未勝利となった。

ベッツの先制ソロで主導権を引き寄せた直後の二回だった。連続四球で無死一、二塁のピンチを招いた佐々木。ボガーツは打ち取ったが、フランスに甘く入ったスライダーを狙われスタンドにたたき込まれた。

マウンドで思わずうなだれ、ぼうぜんの表情を浮かべた佐々木。カウント２ストライクと追い込んでからの甘い１球に悔しさがつのった。またピンチの状況で優先度の高いフォーシーム、スプリットではなくスライダーを選択しての被弾ということも悔やまれる。

三回はしっかりと立ち直って三者凡退に抑えた佐々木。四回は先頭のマチャドに右中間を破られる二塁打を浴びたが、後続をしっかりと打ち取った。２死から３ランを浴びたフランスを打席に迎えたが、左手に９９マイルが直撃。その場に倒れ込み、スタンドは騒然となり強烈なブーイングもわき起こった。

ここから制球が定まらずワグナーにも四球を与えて２死満塁のピンチ。ブルペンではスチュワートが準備を始める中、デュランはベッツの好守備にも助けられて遊ゴロに打ち取り、ピンチを脱出した。

しかし五回、先頭のタティスに左中間二塁打を浴び、次打者のテイラーを四球で歩かせたところでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。５回途中ＫＯとなり、６月は４戦連続未勝利となった。

前回登板のオリオールズ戦でも２被弾を喫しており、１２日のホワイトソックス戦から３試合連続被弾となってしまった。５月に飛躍の兆しを見せたが、６月に入って３試合に先発し防御率は５・２９。ここ２戦はクオリティースタートを達成できていなかった。