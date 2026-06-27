◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第３戦 ウルグアイ０―１スペイン（２６日、クアダラハラ競技場）

スペイン（ＦＩＦＡランク２位）はウルグアイ（同１６位）を１―０で下し、２勝１分けの１位で決勝トーナメントに進出した。先発出場したＦＷヤマルの２試合連続ゴールはならなかったが、多くのチャンスを演出して勝利に貢献した。

４月に所属するバルセロナで左ももを負傷。Ｗ杯には間に合ったが、初戦のカボベルデ戦は途中出場となった。先発した第２戦のサウジアラビア戦では、０６年ドイツ大会の「神の子」メッシ（アルゼンチン）を抜き歴代年少８位となる１８歳３４３日でＷ杯初得点を決めた。

６歳でバルセロナの下部組織に入り、２３年４月にクラブの最年少出場記録を更新する１５歳９か月１６日でデビュー。背番号１０を継承した２４年には史上最年少でバロンドールの候補に入り、２５年は堂々の２位に入るなど、１８歳ながらトップスターの仲間入りを果たした。

敗れた場合、３位通過の可能性もあった大一番で大会注目のスターが輝きを放った。