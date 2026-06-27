憧れアフタヌーンティーをおうちで簡単再現『きゅうりのティーサンド』美しい断面のコツ

薄く切ったきゅうりを丁寧に重ねて作る、こだわりのティーサンドイッチ。美しくそろった断面は、思わずうっとりするほどです。

バターと辛子マヨがきゅうりのみずみずしさを引き立て、シンプルだからこそ際立つおいしさ。仕上げにレモンをキュッと絞れば、温かいミルクティーが恋しくなります。

『きゅうりのティーサンドイッチ』のレシピ

材料（2人分）

きゅうり……3〜4本

食パン（10枚切り・好みでライ麦入りのもの）……8枚

バター……大さじ4

〈辛子マヨ〉

練り辛子……小さじ1/2

マヨネーズ……大さじ2

白ワインビネガー……適宜

レモンのくし形切り……1切れ

パセリ……適宜

好みで塩……適宜

下ごしらえ

・バターは常温にもどし、柔らかく練る。

・〈辛子マヨ〉の材料を混ぜる。

作り方

（1）きゅうりは両端を切ってパンの長さに合わせて切る。縦に幅2mmに切り、バットに並べ入れる。

（2）白ワインビネガーをきゅうりがぬれる程度に全体にふる。

そのまま5分おき、ペーパータオルで押さえて水けを拭く。

（3）食パンは2枚一組にし、それぞれ内側にバターを薄く塗って、さらに辛子マヨを塗る。

（4）食パン4枚に、それぞれきゅうりを少しずつ重ねてずらしながら、すきまなく並べる。残りの食パンをそれぞれ重ね、手のひらで押さえてなじませる。1組ずつラップでぴっちりと包み、冷蔵庫で10分ほどやすませる。

（5）湯で温めて水けを拭いた包丁でみみを切り落とし、縦横半分に切る。きゅうりの層が見えるほうの断面を上にして器に盛り、レモン、パセリを添える。好みで塩をふってもよい。

きゅうり好きなら一度は味わいたい、王道のティーサンドイッチ。お気に入りの紅茶とともに召し上がれ♪

坂田 阿希子サカタ アキコ 料理家 料理家。理教室「studio SPOON」主宰。東京・代官山「洋食KUCHIBUE」オーナーシェフ。出版社勤務後、パティスリーやフレンチレストランで修業したのち、30代で料理家として独立。国内外を問わず常に新しいおいしさを模索し、プロの手法を取り入れた家庭料理の数々は、どれも本格的な味わいと人気。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページCooking』2019年夏号より）