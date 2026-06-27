あなたは片足立ちで靴下がはけますか！？

片足立ちで靴下がはけますか！？

骨、関節、筋肉と神経などの老化は連動して進行する

ロコモは40代から始まります。

ロコモは骨や関節、筋肉や神経など、人が動くためにはたらく器官に問題が生じて、立つ、歩くなどの運動が難しくなり、進行すると介護が必要になってしまう可能性が高い状態のことです。

痛みや腰が曲がるなどの変化はなくても、気づかないうちに筋力やバランス能力が落ちていたり、骨が弱くなったりしているのです。

骨粗鬆症は病院で検査をしないとわかりませんが、ロコモはロコチェック®でセルフチェックすることができま す。

ロコモの可能性は、日本整形外科学会が中心になって作成した「ロコチェック®」で 調べることができます。 https://locomo-joa.jp/check/lococheck/

片足立ちで靴下がはけない、家の中でものや段差につまずくといったことが増えている方は、ロコモの可能性があり、骨も 弱り始めているのかもしれません。

自分も怪しいかなと思ったら、今すぐ若々しい骨を保つための対策を始めましょう。

【出典】『1日1分!!一生歩ける骨づくり』監修：林泰史(原宿リハビリテーション病院 名誉教授)