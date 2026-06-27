あなたは片足立ちで靴下がはけますか！？

あなたは片足立ちで靴下がはけますか！？
片足立ちで靴下がはけますか！？
骨、関節、筋肉と神経などの老化は連動して進行する
ロコモは40代から始まります。
ロコモは骨や関節、筋肉や神経など、人が動くためにはたらく器官に問題が生じて、立つ、歩くなどの運動が難しくなり、進行すると介護が必要になってしまう可能性が高い状態のことです。
痛みや腰が曲がるなどの変化はなくても、気づかないうちに筋力やバランス能力が落ちていたり、骨が弱くなったりしているのです。
骨粗鬆症は病院で検査をしないとわかりませんが、ロコモはロコチェック®でセルフチェックすることができま す。
ロコモの可能性は、日本整形外科学会が中心になって作成した「ロコチェック®」で 調べることができます。 https://locomo-joa.jp/check/lococheck/
片足立ちで靴下がはけない、家の中でものや段差につまずくといったことが増えている方は、ロコモの可能性があり、骨も 弱り始めているのかもしれません。
自分も怪しいかなと思ったら、今すぐ若々しい骨を保つための対策を始めましょう。
【出典】『1日1分!!一生歩ける骨づくり』監修：林泰史(原宿リハビリテーション病院 名誉教授)