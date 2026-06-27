サッカー日本代表はワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグ突破を決めたスウェーデン戦から一夜明けた２６日（日本時間２７日）、活動拠点としている米テネシー州ナッシュビルで練習を再開した。

次戦の相手は「王国」ブラジルとなるが、若手の塩貝健人（ウォルフスブルク）からは頼もしい発言が飛び出した。

この日も練習中から鋭いシュートを放ち、報道陣から「おぉー」という声が上がる場面もあったが、本人は首をかしげ、なにやら不服そうな表情。ほとんど笑顔を見せずに、「ギラギラ感」全開で積極的にゴールを狙っていた。

「らしさ」が出たのは、練習後のインタビューだ。次戦のブラジルの印象について報道陣から問われると、「昔は強かったけれど、今はどうなんすか？」と逆質問。「塩貝選手の世代だと、ブラジルより他のチームが強いイメージがあるんですかね？」との二の矢には、「分からんすけど」と一蹴し、「フランスだけ強いというイメージ。あとアルゼンチン。ブラジルは最近あんまり聞かない」とばっさり。

さらに、「今まで、日本はネイマールにかなり点を決められている」と水を向けられると、「昔のネイマールじゃないですか。今は大丈夫だと思います。（日本の）センターバック陣も良い選手がそろっているんで、大丈夫です」と言い切った。「ブラジル倒して勢いよくいければ」と意気盛んだった。

ここまで、塩貝は１次リーグのオランダ戦で途中出場したのみ。それでも「あんまりここまで出番なかったすけど。でも、どっかで絶対、僕が必要な場面が出てくる。それまでにいい準備をしたい」と目をぎらつかせた。（デジタル編集部 古和康行）