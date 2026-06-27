EXILE TAKAHIRO「久しぶりに兄貴とバッタリ」 そっくり？2ショット披露に「わー 小杉お兄ちゃん」「やっぱり似てる!?」とファン歓喜
EXILE TAKAHIRO（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。“兄貴”と呼ぶお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一（52）との2ショットを公開した。
【写真】「久しぶりに兄貴とバッタリ」EXILE TAKAHIROが公開したそっくり？2ショット
「久しぶりに兄貴とバッタリ会いました」と話し、寄り添い笑顔を見せる2人の姿をアップ。両者は以前から「似ている」とテレビ番組などで話しており、今回の投稿ではTAKAHIROが小杉を“兄貴”と紹介した。
「ちょっと挨拶しようと楽屋のぞいたら、やっぱり、なんか食べてました。いつも優しい」と“兄貴”と慕う小杉の穏やかな人柄を明かし、「#久しぶり杉て #ちょっと緊張しちゃって #座りの良い顔 #忘れてた #ヒーハー」とユーモアたっぷりなハッシュタグも添えた。
ファンからは、「わー 小杉お兄ちゃん」「かわいい兄弟!!!!」「素敵なお写真」「かっこよすぎるて」「やっぱり似てる!?」などの反響が寄せられている。
【写真】「久しぶりに兄貴とバッタリ」EXILE TAKAHIROが公開したそっくり？2ショット
「久しぶりに兄貴とバッタリ会いました」と話し、寄り添い笑顔を見せる2人の姿をアップ。両者は以前から「似ている」とテレビ番組などで話しており、今回の投稿ではTAKAHIROが小杉を“兄貴”と紹介した。
ファンからは、「わー 小杉お兄ちゃん」「かわいい兄弟!!!!」「素敵なお写真」「かっこよすぎるて」「やっぱり似てる!?」などの反響が寄せられている。