■FIFAワールドカップ2026 グループH ウルグアイ 0−1 スペイン（日本時間27日、エスタディオ・グアダラハラ）

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決勝トーナメント進出をかけ、グループH首位のスペイン（FIFAランク2位）が2位のウルグアイ（同16位）と直接対決。1ー0で勝利し、グループ首位で決勝トーナメント進出を決めた。

ともに優勝経験国同士の一戦。前半、両チームともに果敢にゴールを狙いに行くも1点が遠い状態。前半40分にスペインのエース・FWミケル・オヤルサバル（29）が倒され、治療を受けた。これにより、今大会からの新ルールに基づきピッチ内で治療を受けたオヤルサバルは1分間ピッチ外で待機を余儀なくされ、スペインは1人少ない状態で試合を再開。しかしこの状況を物ともしないスペインが前半42分、右サイドからのクロスをFWアレックス・バエナ（24）がペナルティーエリア中央から右足で振り切りシュートを放った。ウルグアイのGKフェルナンド・ムスレラ（40）がセーブをするもこぼれ球がゴールに吸い込まれた。スペインが前半終了間際に先制、1−0でリードしたまま折り返した。

後半1点を返したいウルグアイだったがネットは揺らせず、さらに、後半終了間際にFWアグスティン・カノッビオ（27）がレッドカードをもらい退場。一触即発ムードの中残りの試合をウルグアイは1人少ない状態で戦い、後半終了。1−0でスペインが勝利、決勝トーナメント進出を決めた。同時刻に行われていたサウジアラビア（同61位）対カーボベルデ（同67位）の試合はスコアレスドローとなり、これでカーボベルデが勝ち点を「3」としグループ2位。初出場のカーボベルデが決勝トーナメント進出という歴史的快挙を達成した。

首位でグループステージを突破したスペインは日本時間7月3日、グループJの2位のチームと当たることとなる。グループJはすでに前回王者・アルゼンチンが1位で決勝トーナメント進出を決めていて、日本時間28日に行われるアルジェリア（同28位）対オーストリア（同24位）の勝者と対戦する。直近の過去2大会（18年ロシア大会、22年カタール大会）は決勝トーナメント1回戦で負けてベスト16止まりのスペイン。今大会は1試合多いため1勝しないと過去2大会の成績には並ばない。4大会ぶりの優勝を目指し、“負けたら終わりの戦い”に挑む。

【グループH】

1 スペイン 勝ち点7（得失点差5）

2 カーボベルデ 勝ち点3（得失点差0）

3 ウルグアイ 勝ち点2（得失点差ー1）

4 サウジアラビア 勝ち点2（得失点差ー4）