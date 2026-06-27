Netflixで世界同時配信された韓国SBS製作のドラマ『素晴らしき新世界』が全14話で幕を閉じた。放送・配信前の期待度はそれほど高くなかったのに、終わってみれば、2026年最高の一本とさえ思える。話題性データを扱う韓国の専門メディアの分析でも、放送前に懸念とされた要素がことごとく強みへと反転した珍しいケースとして紹介されている。この作品の成功理由、そして複雑なタイムスリップラブコメで描こうとした“本当のメッセージ”とは？

参考：『素晴らしき新世界』完結に“ロス”の声続出 ホ・ナムジュンが生んだ“中毒性”の正体

■地上波の制約と、畳みきれなかった風呂敷

まず押さえておきたいのは、本作がtvNやJTBCといったケーブル局ではなく、SBSという民放地上波のドラマだという点だ。地上波は放送時間の制約が大きく、ケーブルやNetflixなどOTTオリジナルのように尺や予算を自由に使えるわけではない。週2話、全14話という枠の中で、朝鮮時代から現代へという300年のタイムスリップを成立させなければならず、細部の整合性は最低限のところで折り合いをつけざるを得なかった印象が拭えない。序盤で意味ありげに提示された人物の動機や脇役の背景が、終盤になるにつれ説明のないまま後景に退き、回収されないまま消えたサブプロットも少なくない。本格的なタイムスリップ・ファンタジーとしての完成度を求める視聴者には、物足りなさが残ったはずだ。

それでも視聴率は、放送開始から最終回までほぼ右肩上がりを続けた。後押ししたのは、Netflixによる世界同時配信だろう。本放送の直後にはNetflixでも順次公開され、韓国内の地上波視聴者と海外の配信視聴者がほぼ同じタイミングで物語を追える環境が整っていた。実際、本作はNetflixの非英語シリーズ部門で初登場グローバル1位を獲得し、44カ国のTop 10入りを果たすなど、通算7週Top 10に名を連ねた（Netflix Tudum公式トップ10より）。SNSの自動翻訳機能を通じて海外ファンの熱量がリアルタイムで拡散され、それがさらに新規視聴者を呼び込む好循環が生まれていたと考えられる。地上波でありながら、実質的にグローバルOTT作品としての展開を見せていたのも、2026年のエンターテインメントの特徴だ。

■最大の功労者、イム・ジヨンとホ・ナムジュン

本作最大の功労者は、間違いなく主演のイム・ジヨンとホ・ナムジュン。イム・ジヨンは『ザ・グローリー ～輝かしき復讐～』（2022年／Netflix）で主演のソン・ヘギョをいじめ抜くヴィラン、パク・ヨンジン役での渾身の演技が評価され、2023年4月の第59回百想芸術大賞でTV部門女優助演賞を受賞している。『素晴らしき新世界』では朝鮮時代の妖女と現代の無名俳優という一人二役に挑み、シリアスからコメディまで完全に振り切った演技に賞賛が絶えない。『ザ・グローリー』のイメージを完全払拭し、運命を自ら切り開く新しいヒロイン像を作り上げたこと自体が、すでにひとつの達成だ。ホ・ナムジュンも、『YOUR HONOR～許されざる判事～』（2024年）、『その電話が鳴るとき』（2024年）などのドラマ出演歴はあるが、単独主演は今作品が初めて。早口でまくしたてる財閥御曹司のセリフ回しを、抑えた低音のトーンで自然に響かせた手腕と、身体能力の高さをうかがわせる身のこなしが見事だった。

韓国の話題性データを扱う専門メディアの分析（※1）によれば、放送前のこの座組への期待値は決して高くなかったという。映画『ソウルメイト』（2023年／共同脚本）、アニメ映画『あの星に君がいる』（2025年）の脚本を手がけたカン・ヒョンジュは長編ドラマ初挑戦。イム・ジヨンもシリアスな作品で圧倒的な存在感を見せてきた一方、ラブコメでの実績は少ない。ホ・ナムジュンも、単独主演はおろか、ロマンス要素とコメディ要素が求められる王道作品での実力は未知数だった。唯一データが期待を寄せていたのがハン・テソプ監督で、『ストーブリーグ』（2019年）『チアアップ』（2022年）を共同演出した経歴を持つが、メインの演出は今回が初めて。座組全体としては「データが警戒する」布陣だったそうだ。データが懸念していた点がかえって強みに転び、大ヒットを記録する作品が年に1、2本出てくる。2024年の『ソンジェ背負って走れ』がそうだった。

■二つの世界、二組のカップル

それでも『素晴らしき新世界』が2026年最高の一本だと感じさせるのは、記録の大小そのものよりも、この作品が掲げたテーマ設定にある。表向きのテーマは、朝鮮時代と現代というデカルコマニー（鏡合わせ）を使い、運命の鎖で結ばれた二組のカップルを描くこと。物語上のひずみや未回収の伏線があっても帳消しにできるほど、イム・ジヨンとホ・ナムジュンのケミストリーは完璧だった。

しかし、制作陣がこの14話を通して語ろうとしていたテーマは、「天命を生き抜こう！」という力強いエールだったのではないかと思う。現代にタイムスリップした朝鮮時代の悪女カン・ダンシム（イム・ジヨン）は、無名俳優シン・ソリの体を借り、「資本主義が生んだ怪物」と揶揄される財閥三世チャ・セゲ（ホ・ナムジュン）と出会い、強固な絆を結んでいく。第1話で、毒殺されたダンシムが現代にタイムスリップし雨に打たれ、「生き残ったからには、この手で褒美にすればいい」と覚醒するシーンが描かれていたことからも明らかだ。

ここで思い起こしたいのは、主演の二人がいずれも「悪役」の演技でその名を世に知らしめた俳優だという点だ。ドラマでは、それぞれ「悪女」「怪物」と呼ばれてきた二人が、たった一人の味方を見つけ、いわれのない汚名を挽回していく。ラストでは、「悪役はもう卒業しよう」「いや、倍返しだ」と自虐ネタにする。そのテーマを掲げた作品に、悪役で名を馳せた二人を配したという事実そのものが、本作のメッセージを体現している。キャスティングの段階で、すでに作品のテーマは静かに証明されていたのだ。

たった一人でも、信じて隣を歩いてくれる人がいれば、人は生きながらえることができる。本作は伏線回収や辻褄合わせよりも、そのシンプルなメッセージを伝えることを優先していた。いや、伝えたいメッセージがあまりにも大きいことで筆が走りすぎ、風呂敷を広げられるだけ広げてしまったのだろう。祖母が密かに抱いていた他愛のない夢を一緒に叶え、最後まで寄り添うシン・ソリ。数々の悪行を働いたヴィラン、チェ・ムンドが見失っていた、父親を信じ続ける息子のまなざし。本筋を逸れた挿話に見えるこれらも、同じテーマの変奏として機能している。誰かを信じ、誰かに信じられることだけが、人を生かし続ける。第8話でチャ・セゲがシン・ソリに誓う名セリフ「2人でいるときは幼稚になろう。クソッタレな世の中を離れてドキドキしよう」の通り、たった1人の味方との関係性だけを、このドラマは何度も語り直していた。

■「ファン」が「味方」になる

この「味方」というモチーフも、細部にまで織り込まれている。象徴的なのが、第1話と第9話に登場する、後世に妖女として知られるカン・ダンシムを研究する博物館インターンだ。彼女もまた、不名誉を背負わされた人物の「ファン」であり、その名誉回復に力を尽くす「味方」として描かれる。さらにこのモチーフは、シン・ソリとチャ・セゲのミスコミュニケーションにも仕掛けられている。韓国語で「ファン」を意味する팬（ペン）と、「味方」を意味する편（ピョン）。音の近いこの二語を取り違えることで、好意を寄せる「ファン」が、いつしか共に世界を生き抜く「味方」へと読み替えられていく。言葉遊びに見えて、テーマそのものを凝縮した見事な仕掛けである。

そのメッセージの根底には、極端な世論が人を窮地に追い込むような悲劇を、二度と繰り返してはならないという強い信念が見える。ファンが味方になれば、救える悲劇もあるのではないかーー。たった一人の味方とともに、このクソッタレな世の中を生き抜こうという静かなエールなのだ。

こうした読み解きを裏付ける発言もある。脚本のカン・ヒョンジュ自身が、ドラマ後半の見どころとしてほぼ同じことを語っている。脚本家は「過酷な世の中を生き抜く力は、結局のところ、一人の人間が与える温もりだと思う」とし、微力ながらも奮闘する登場人物たちが成し遂げる「成長と救い」を応援してほしいと述べた（※2）。本作を貫く「生きよう」という想いが、作り手の明確な意図のもとに敷かれていたことが読み取れる。同脚本家は、韓国的な情緒から出発した物語が海外でリアルタイムに受け止められたことへの驚きも口にし、「ドラマの本質は人の心にあるという証左のようだ」とも語っている。

■批評家と観客の乖離は、世界共通の現象

こうした「データや批評は懸念し、観客は熱狂する」という現象は、いま世界の各地で同時多発的に起きている。後世になって名誉を取り戻していく一つの好例が、2026年に世界的大ヒットを記録した伝記映画『Michael／マイケル』だ。アントワーン・フークア監督が手がけたマイケル・ジャクソンの伝記映画は、4月24日の北米公開時に伝記映画として歴代最大級のオープニング週末興行成績を記録した。日本でも現在大ヒット公開中だ。

ところが『Michael／マイケル』もまた、北米公開時に批評家と観客の評価がくっきりと割れた。映画レビューサイト「ロッテン・トマト」では、観客スコアが97%に達する一方、批評家スコアは38%にとどまっていた。批評家側の懸念は、映画がマイケル・ジャクソンの生涯を1988年で区切り、後年の児童虐待疑惑などのスキャンダルに踏み込んでいない点に向けられている（物語は法的問題で第3幕が再構成され、続編開発中）。一方でファンは、スキャンダルの陰に隠れたアーティスト本来の姿と功績を、その音楽とともに次世代へ手渡す作品として歓迎した。

両者の溝は、『素晴らしき新世界』をめぐる「データは懸念し、視聴者は喝采した」という構図とそのまま重なる。緻密な検証や考証よりも、作品が差し出す大きな感情のうねりを観客はたしかに受け取っている。それは、もはや国や媒体を問わない、世界的現象なのかもしれない。

■大真面目な幼稚さが、世界を動かした

世界の視聴者がこのドラマに惹きつけられたのは、重箱の隅をつつくような考証ではなく、全体を貫く大きなメッセージがあれば、人の心に響かせることができる、ということを証明したからではないか。緻密な設定の整合性や伏線回収の巧拙だけが、グローバルヒットの条件ではない。クリシェだらけのロマンティックコメディの皮を被りながら、このクソッタレな世の中で、幼稚と見られるかもしれないことを大真面目にやってみせる。その振り切った愚直さこそが、国境や言語の違いを越えて視聴者の心を動かしたのだろう。そんな新しい世界を見せてくれたイム・ジヨンとホ・ナムジュンの主演2人、そしてカン・ヒョンジュ作家をはじめとする制作陣に、大きな拍手を送りたい。

【参照】※1. https://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=335289※2. https://www.heraldmuse.com/article/10762817

（文＝平井伊都子）