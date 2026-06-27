敗退危機のウルグアイ、ビエルサ監督がGKを懲罰交代か…40歳ムスレラが前半で退く
[6.26 W杯H組第3節 ウルグアイ - スペイン]
グループリーグ敗退危機のウルグアイ代表はハーフタイム明けにGKを交代して後半に臨んでいる。
敗れるとグループリーグ敗退となるウルグアイ。前半42分、MFアレックス・バエナにシュートを放たれると、GKフェルナンド・ムスレラは守備範囲にいたものの弾ききれず先制を許した。前半はそのまま0-1で終了した。
するとマルセロ・ビエルサ監督は後半開始から40歳のGKムスレラを下げてGKセルヒオ・ロシェを投入した。ウルグアイは前半終盤に負傷交代で交代枠を1枚使っていたなか、ゴールが必要な状況での2枚目はGKに使う奇策を仕掛けている。
ムスレラは今大会失点が続いており、『オプタ』によると1966年以降では一大会でミスから3失点を喫した最初のGKだという。懲罰交代の可能性も指摘されている。
グループリーグ敗退危機のウルグアイ代表はハーフタイム明けにGKを交代して後半に臨んでいる。
敗れるとグループリーグ敗退となるウルグアイ。前半42分、MFアレックス・バエナにシュートを放たれると、GKフェルナンド・ムスレラは守備範囲にいたものの弾ききれず先制を許した。前半はそのまま0-1で終了した。
するとマルセロ・ビエルサ監督は後半開始から40歳のGKムスレラを下げてGKセルヒオ・ロシェを投入した。ウルグアイは前半終盤に負傷交代で交代枠を1枚使っていたなか、ゴールが必要な状況での2枚目はGKに使う奇策を仕掛けている。
ムスレラは今大会失点が続いており、『オプタ』によると1966年以降では一大会でミスから3失点を喫した最初のGKだという。懲罰交代の可能性も指摘されている。