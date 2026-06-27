[6.26 W杯H組第3節 ウルグアイ - スペイン]

　グループリーグ敗退危機のウルグアイ代表はハーフタイム明けにGKを交代して後半に臨んでいる。

　敗れるとグループリーグ敗退となるウルグアイ。前半42分、MFアレックス・バエナにシュートを放たれると、GKフェルナンド・ムスレラは守備範囲にいたものの弾ききれず先制を許した。前半はそのまま0-1で終了した。

　するとマルセロ・ビエルサ監督は後半開始から40歳のGKムスレラを下げてGKセルヒオ・ロシェを投入した。ウルグアイは前半終盤に負傷交代で交代枠を1枚使っていたなか、ゴールが必要な状況での2枚目はGKに使う奇策を仕掛けている。

　ムスレラは今大会失点が続いており、『オプタ』によると1966年以降では一大会でミスから3失点を喫した最初のGKだという。懲罰交代の可能性も指摘されている。