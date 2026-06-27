スペインが一時10人で先制!! “1分間復帰不可”オヤルサバルはピッチ外でバンザイ、歓喜の輪に加われない珍事

スペインが一時10人で先制!! “1分間復帰不可”オヤルサバルはピッチ外でバンザイ、歓喜の輪に加われない珍事