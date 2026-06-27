ブルージェイズの岡本和真内野手は26日（日本時間27日）、本拠地ロジャーズセンターでのレンジャーズ戦に「4番三塁」で先発出場。8回裏の第4打席に2試合連続の19号2ランを放った。

この日は4打数2安打2打点の活躍で、チーム二冠王をキープ。OPSも.805まで上昇し、中心打者として目覚ましい活躍を見せ始めた。試合はブルージェイズが4－5で惜しくも敗れている。

■「滞空時間6.1秒」の高弾道アーチ

前日の試合では、3点を追う最終回に一矢報いる本塁打を放った岡本。この日も劣勢の終盤に値千金の一打を記録した。

ブルージェイズ3点ビハインドで迎えた、8回裏の第4打席。1死一塁で岡本は、相手3番手ジェイコブ・ユニス投手の4球目スイーパーを高々と打ち上げると、角度35度、速度99.9マイル（約160.7キロ）で舞い上がった打球は、左翼スタンド最前列へ飛び込む飛距離378フィート（約115.2メートル）の今季19号2ランとなった。

岡本の2試合連続アーチに本拠地ファンは熱狂。MLB公式サイトのマイク・ペトリエロ氏は自身のXに「岡本は本当にすごい奴だ。素晴らしい契約だよ」と投稿。ルーキーが見せた勝負強い打撃に舌を巻いていた。

この日の岡本は、4打数2安打2打点で2試合連続のマルチ安打をマーク。前日に続いて、終盤に1点差に迫る一発を放ったが、試合には惜しくも敗れている。



