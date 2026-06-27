7月4日（土）午前10時30分から午前11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

■世界中を飛び回り植物をハント！プラントハンターの神とは一体！？





世界中から植物を集め、大阪・関西万博の植栽も手がけた「プラントハンターの神・西畠清順さん」に密着！

神・西畠さんの元には、イギリスのウィリアム王子や、フランス料理界の大御所・三國清三シェフなど、ビッグネームたちからも依頼が！

広さ6000坪！西畠さんの農場で貴重な植物が続々！

アルゼンチンから飛行機でやってきた超巨大植物！過去に購入したのは、あの有名社長！？

イエメンの砂漠で出会い、神・西畠さんの心を掴んだ植物とは？

さらには、「農場内最高額」壮大な歴史を持つ植物も！お値段なんと〇〇円！？

■スタジオでは、神・西畠さんが世にも珍しい植物の世界を紹介！





ある意味で最強の植物！？ その名も「ライオンゴロシ」。

恐ろしすぎる名前の由来とは？

神・西畠さんがプラントハンターの道を歩むきっかけとなった「食虫植物」をヒロミ・孝太郎が神体験！

植物業界に新たな革命！日本では見られない貴重な植物を3Dハント！？