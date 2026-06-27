【ナッシュビル（米テネシー州）＝星聡】１次リーグ最終戦でスウェーデンと引き分け、３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた日本は２６日、拠点のナッシュビルで決勝トーナメント１回戦のブラジル戦（２９日）に向けたトレーニングを始めた。

スウェーデン戦に出場した選手は宿舎で回復に努め、出場機会のなかった冨安（アヤックス）や佐野（マインツ）らがボール回しなどで体を動かした。

前回Ｗ杯カタール大会やイングランド・プレミアリーグなどで、多くの修羅場をくぐってきた冨安にとっても、Ｗ杯でのブラジル戦となると思いは特別だ。「一人のサッカー選手としてなかなかないこと。楽しむべきだと思う」。万全の状態でサッカー王国との戦いに挑む構えだ。

けがに苦しめられ、クラブでプレー機会をなかなか得られず、代表から約２年間遠ざかった。「ここにいるのは当たり前じゃないという意識を持って過ごしたい」と言う。

１次リーグは初戦と第２戦で計１０３分間ピッチに立ち、攻守で森保監督が「別格」と評する実力の一端を見せた。ビニシウスら豊富なタレントを擁する格上のブラジルを抑えるには、これまで以上に冨安の力が必要になる。「一発勝負になるので、より緊張感が出てくると思う。自分にフォーカスしてやれればいい」。最高の相手と最高の勝負を演じるつもりだ。

久保は別メニューで調整

初戦のオランダ戦で左膝を負傷した久保（レアル・ソシエダード）は２６日、別メニューで調整。ランニングやボールを使った軽いトレーニングを行った。