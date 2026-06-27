現在、米ラスベガスで開催されている世界最大級のポーカー大会、World Series of Poker（WSOP）2026。さまざまなトーナメントですでに盛り上がっている中、2年連続で日本人プレーヤーが連覇中の“女王決定戦”では今年も多くのポーカー女子たちが日本から参戦している。

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優勝賞金19万4,630ドル（約3100万円）とブレスレットの栄誉を懸けて争われるのが、女性限定のトーナメント「$1,000 Ladies No-Limit Hold'em Championship」。2024年と2025年の同トーナメントでは、プロポーカープレーヤーの岡本詩菜が前人未到の連覇を達成し、話題となった。

日本時間26日から始まったトーナメントは、現在2日目の日程が開催中。エントリー数1474人に対して、残りすでに100人台まで絞られている。日本人プレーヤーでは、プロダーツプレーヤーとしても活躍する“まよんぬ”こと森田真結子など数名が勝ち残っており、賞金獲得が確定。一方で、3連覇がかかった岡本が1日目に敗退してしまう波乱も起こっている。

7月中旬まで続くWSOPは期間中、競技ルールやエントリー料が異なるさまざまなトーナメントが行われる。最大のメインイベントは参加費1万ドル（約160万円）で、ファイナルテーブル（FT）まで残ると賞金約1.5億円（昨年9位実績）以上が確定。優勝すると賞金約15億円と豪華絢爛なブレスレットが贈られる。

（ABEMA／ポーカーチャンネル）