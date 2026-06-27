【ダラス（米テキサス州）２５日＝岩原正幸】日本代表は２５日（日本時間２６日）、最終第３戦でスウェーデンに１―１で引き分け、勝ち点５のF組２位で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。森保一監督にとっては、２２年カタール大会（１６強）に続く、１次リーグ突破。第２次政権での道のりを岩原正幸記者が振り返る。

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２３年からの第２次政権では「世界一」の目標を公言した。よりボール支配を高め、同年６月以降は１０連勝を記録した。２３年９月にはカタールＷ杯でも破ったドイツを相手に敵地で４―１で快勝するなど、進化を見せた。２４年１〜２月のアジア杯ではベスト８で敗退したが、２４年９月から始まったアジア最終予選では、昨年３月に３試合を残し史上最速でＷ杯本大会出場を決めた。１０試合で３０得点３失点と圧倒的な強さだった。

２５年６月以降は、チームの底上げを目的に選手層、戦い方の幅を広げた。「レギュラーと同等の実力を持つ、２〜３チーム分の戦力を整える」と、これまで出番のなかった選手や若手を積極的に起用した。

昨年１０月には国内でブラジルに２点差を逆転し、今年３月には敵地でイングランドから、ともに歴史的初勝利を挙げた。今回のＷ杯では２６人中、カタール大会の経験者が１３人。大会直前に主将のＭＦ遠藤航がけがで離脱する緊急事態にも、サポートメンバーの前回Ｗ杯主将・ＤＦ吉田麻也、メンター（精神的支え）としてチームに帯同するＭＦ南野拓実、Ｗ杯５大会出場のＤＦ長友佑都、新主将のＤＦ板倉滉らを中心にチームが崩れることはなかった。

初戦のオランダ戦では、前田大然の左シャドーでの先発や、終盤の４バックへの変更など、指揮官の采配がさえ、強豪相手に２度追いつく粘りを見せ、２―２で貴重な勝ち点１を手にした。

続く第２戦・チュニジア戦ではＭＦ久保建英を左膝負傷で欠く中、右シャドーに好調のＭＦ伊東純也、直前で三笘薫を欠き、懸案だった左シャドーには１年ぶりにボランチの鎌田を１列前で起用。鎌田の先制点、エース・上田綺世の２得点の活躍など、日本史上Ｗ杯最多の４得点で大会初勝利。森保監督は「Ｗ杯１０００試合目の記念となる試合。世界中が見てくださった試合で勝利を飾れてうれしく思う」と喜んだ。２戦を通じて２６人のメンバー中２２人をピッチに送り、多くの選手にＷ杯の雰囲気を経験させた。チーム一丸で世界一を取りにいく今大会。まずは第一関門の１次リーグ突破を果たした。

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる