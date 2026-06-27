本拠地レンジャーズ戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は26日（日本時間27日）、本拠地レンジャーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。8回に2試合連続となる今季19号2ランを放った。カナダ地元局も大興奮している。

2-5の8回1死一塁。岡本がレンジャーズ3番手ジュニスの4球目を強振した。レフトへ伸びた打球がフェンスを越えると場内は騒然。1点差に迫る19号でチームを盛り立てた。

カナダ放送局「スポーツネット」の中継では、実況が「オカモトにまたしてもホームランが飛び出しました！ これで1点差ゲームです！」「今月はなんて素晴らしい調子を維持しているんでしょう。これが今シーズン第19号、打点は53に達しました」と好調を称えた。

解説は「スイーパーでしたね。おそらく（岡本が）狙っていた球だと思います。カウントの早い段階での岡本のスイングについて先ほど話していましたが、確かに少し（始動が）遅れたものの、彼は球の回転をしっかり見極めていました。そして、今回は見事にその回転を捉えましたね」と指摘した。

実況は「6、7週間ほど前を思い出してください、彼がどれほどのスランプに陥っていたか。メジャーリーグのレベルにおいて、これ以上ないというほど苦しい数週間を過ごしていました」と振り返り、「それ以来、彼は信じられないほどの素晴らしい活躍を続けています」と称賛は止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）