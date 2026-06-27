◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 第２日（２６日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、悲願のメジャー初制覇を目指すツアー通算７勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が１イーグル、４バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算７アンダーでトップと５打差の２位に浮上した。「後半も決していいショットが続いたわけではなかったけど、長いパットがうまく決められたので、そこがよかった」と振り返った。

後半４番パー３で４メートル近いフックラインを読み切りバーディー。７番パー５では２オンに成功し、５メートル超のイーグルパットを沈め、８番パー３はティーショットを１メートルに絡めた。終盤の２ホールで３つ伸ばし、右拳を握った。「今日も少し振り遅れているところがあったけど、後半の３〜４ホールはいいフィーリングがあったし、ラウンド中もそれを生かせた。週末も継続できるように頑張りたい」とスイングの状態について触れた。

メジャーの舞台で何度も優勝争いを演じてきた。３週前の全米女子オープンでは２打差５位で最終日を迎えたが、６位に終わった。今大会は２０１８年に２位、２０年は３位。トップのユン・イナ（韓国）とは５打差。「離れてしまっているので、どんどん攻めていって、明日もたくさんバーディーを取れるように。週末は風が吹く予報なので、また違うゴルフになると思うけど、しっかり自分のプレーに徹して頑張りたい」と力を込めた。