スペイン代表に敗れて2大会連続のグループステージ敗退

ウルグアイ代表は現地時間6月26日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ最終戦でスペイン代表と対戦し、0-1で敗れた。

この結果、グループ敗退が決まり、米スポーツ専門局「ESPN」は「ビエルサ監督とウルグアイにとって残念な結末だ」と報じている。

試合は前半42分に大きく動いた。スペインのMFアレックス・バエナが放ったシュートに対し、GKフェルナンド・ムスレラが反応。しかし、両手でボールに触れながらも自陣のゴールへ弾き込んでしまい、痛恨のミスで相手に先制点を献上した。マルセロ・ビエルサ監督はハーフタイムでのGK交代を決断し、ムスレラに代わってGKセルヒオ・ロシェがピッチに送られた。

後半に入ってもウルグアイに不穏な空気が漂う。後半早々にはMFフェデリコ・バルベルデが交代を命じられ、ベンチへ下がる際に明らかな不満を露わにしていた。さらに試合終盤には、MFアグスティン・カノッビオが足裏を見せるタックルで一発退場。反撃が実らないまま敗戦を喫し、3試合で勝ち点2にとどまったウルグアイは2大会連続のグループステージ敗退となった。

記事内では試合を振り返り、ムスレラのプレーが「スペインにリードをプレゼントした」とレポート。2010年大会からゴールマウスを守ってきた守護神にとって、W杯での途中交代はキャリア初の出来事だったと伝えている。そして、長年主力として活躍してきたベテランの早期交代劇について、「代表チームでの役割を続けるべきかという議論に、さらに燃料を投下するだろう」と指摘。不本意な形で大会を去ることになったチームと守護神の厳しい現状に注目していた。（FOOTBALL ZONE編集部）