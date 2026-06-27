スペインがウルグアイに勝利

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月26日、H組第3節を行い、ウルグアイ代表とスペイン代表が対戦した。

W杯優勝国の対決は、スペインが1−0で勝利してH組の首位通過を決めている。一方、敗れたウルグアイは大会敗退となった。

試合が動いたのは前半42分だった。スペイン代表MFアレックス・バエナが右サイドからDFマルコス・ジョレンテが入れたクロスをエリア内で受け、反転しながら右足でシュートを放つ。DFの股下を抜けたボールをGKフェルナンド・ムスレラが処理しきれず、無情にもゴールを揺らした。

ウルグアイはハーフタイムでGKを交代。ムスレラに代えて、GKセルヒオ・ロシェが投入された。初戦でカーボベルデとスコアレスドローを演じたスペインだが、続くサウジアラビア戦は4−0で勝利しており、ここまで無失点。ウルグアイはそんなスペインからゴールを挙げなければならない状況になり、ボールを保持して攻勢を強めたが、アタッキングサードでのプレーに精度を欠いた。

ウルグアイのマルセロ・ビエルサ監督は、後半12分にキャプテンでもあるMFフェデリコ・バルベルデを下げてFWフェデリコ・ビニャスを投入し、2トップに変更して勝負に出る。しかし、最前線までボールを送れず、逆にFWラミン・ヤマルやMFダニ・オルモらの個人技を防げずにカウンターを許す場面が増えていった。

終盤まで同点ゴールを目指したウルグアイだったが、プレーの精度を欠いて思うようにパスがつながらない。スペインにカウンターを受ける回数も増えるなか、ウルグアイの選手達は苛立ちを募らせていった。後半AT3分には、MFニコラス・デラクルスが危険なタックルでFWニコ・ウィリアムズのカウンターを阻止。怒るウィリアムズをイスマイエル・エルファス主審が止めようとしたか、ウルグアイMFアグスティン・カノッビオがエキサイトして、あわや乱闘とになりかけた。

そして、その2分後だった。スペインMFホアキン・ピケレスがボールをクリアしようとしたところに、カノッビオが遅れて足の裏でタックルを仕掛ける。エルファス主審は迷わずレッドカードを提示。ウルグアイは退場者を出し、数的不利も負うこととなった。

結局、後半はゴールが決まることなく試合終了。スペインが1−0で勝ち点を7に伸ばして首位通過を決め、ウルグアイは3戦未勝利でまさかのグループステージ敗退となった。（FOOTBALL ZONE編集部）