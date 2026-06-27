『VIVANT』第1シーズン、きょう27日から全話再放送開始 地上波限定ラストシーンも一夜限り復活
堺雅人主演のTBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが7月26日から放送開始されるのに先立ち、きょう27日から第1シーズン全話のアンコール放送がスタートする（関東ローカル）。最終話では、2023年の放送時に地上波限定で流れたラストシーンが一夜限りで復活する。
【写真】豪華キャスト集結！続編ビジュアルを公開
『VIVANT』第1シーズンは2023年の放送時、壮大なスケールの物語や緻密な伏線、先の読めない展開で大きな話題を呼び、社会現象級のヒットとなった。第2シーズンの初回放送が近づくなか、第1シーズンの再放送を望む声が数多く寄せられ、全10話のアンコール放送が決定。
最大の注目は7月6日に放送される第10話（最終話）だ。今回の放送では、23年の地上波放送時に使用されたラストシーンのカットを限定公開。この映像は配信版では見ることができない貴重な内容で、新たな冒険の始まりを予感させるシーンとして位置付けられている。第2シーズンへどのようにつながるのか、改めて注目が集まりそうだ。
第2シーズンは第1シーズン最終話のラストシーン直後から始まる続編となる見込みで、第1シーズンを見返す絶好の機会となる。放送局は、アンコール放送を通じて『VIVANT』の世界観に再び触れた上で、第2シーズンを楽しんでほしいとしている。
第1シーズンの再放送日程は以下の通り。
・第1話 6月27日 深夜1：58〜4：00
・第2話 6月28日 深夜1：58〜3：29
・第3話 6月29日 深夜2：05〜3：23
・第4話 6月30日 深夜2：43〜3：45
・第5話 7月1日 深夜2：05〜3：24
・第6話 7月2日 深夜2：05〜3：08
・第7話 7月3日 深夜2：45〜3：46
・第8話 7月4日 深夜1：58〜3：01
・第9話 7月5日 深夜2：28〜3：56
・第10話 7月6日 深夜1：35〜3：07
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、7月26日から毎週日曜後9：00に放送される。原作・演出・プロデュースは福澤克雄氏が担当し、主演は堺雅人が務める。
【写真】豪華キャスト集結！続編ビジュアルを公開
『VIVANT』第1シーズンは2023年の放送時、壮大なスケールの物語や緻密な伏線、先の読めない展開で大きな話題を呼び、社会現象級のヒットとなった。第2シーズンの初回放送が近づくなか、第1シーズンの再放送を望む声が数多く寄せられ、全10話のアンコール放送が決定。
第2シーズンは第1シーズン最終話のラストシーン直後から始まる続編となる見込みで、第1シーズンを見返す絶好の機会となる。放送局は、アンコール放送を通じて『VIVANT』の世界観に再び触れた上で、第2シーズンを楽しんでほしいとしている。
第1シーズンの再放送日程は以下の通り。
・第1話 6月27日 深夜1：58〜4：00
・第2話 6月28日 深夜1：58〜3：29
・第3話 6月29日 深夜2：05〜3：23
・第4話 6月30日 深夜2：43〜3：45
・第5話 7月1日 深夜2：05〜3：24
・第6話 7月2日 深夜2：05〜3：08
・第7話 7月3日 深夜2：45〜3：46
・第8話 7月4日 深夜1：58〜3：01
・第9話 7月5日 深夜2：28〜3：56
・第10話 7月6日 深夜1：35〜3：07
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、7月26日から毎週日曜後9：00に放送される。原作・演出・プロデュースは福澤克雄氏が担当し、主演は堺雅人が務める。