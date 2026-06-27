見取り図・盛山晋太郎、大人の色気でUMBRO着こなす OPENING ACTコラボのキービジュアル起用
お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が、ファッションブランド「OPENING ACT」と英国発スポーツブランド「UMBRO」のコラボレーション第2弾コレクションのキービジュアルに起用された。サッカー好きとしても知られる盛山が、新作アイテムを大人らしい色気と抜け感のあるスタイリングで着こなしている。
【画像】モデルとしてさまざまな表情を見せた盛山晋太郎
今回のコレクションは、ファッションディレクター・ウルマ∞が手がけるOPENING ACTと、英国・マンチェスター発祥のスポーツブランドUMBROによる第2弾のコラボレーション。前回好評だったセットアップに加え、ブランド初となるジャケットアウターを含む全3型を展開する。
コレクションでは、UMBROを象徴するダイヤモンドロゴを縦に連ねたオリジナルグラフィックを採用。両ブランドのアイデンティティを融合させたデザインに仕上げた。スポーツブランドならではの快適な着心地と、OPENING ACTが掲げる“上質な大人のワードローブ”というコンセプトを掛け合わせ、スポーティーさと洗練されたムードを兼ね備えたコレクションとなっている。
セットアップにはトレンド感のあるストライプ生地を採用し、上品な印象を与える素材使いで1着でもスタイリングが決まるデザインを実現。ウールミックス素材を使用することで、リラックスした着用感と高い汎用性を両立した。
初登場となるジャケットアウターは、表裏で異なる表情が楽しめるリバーシブル仕様。表面にはコットンタイプライター生地、裏面にはマイクロフリース素材を採用し、襟にはリアルシープレザーを使用することで、カジュアルな中にも上質なアクセントを加えている。
盛山を起用したスペシャルルックをはじめ、本コレクションを含む最新ルックブックはOPENING ACT公式サイトで公開中。受注販売は6月30日午後11：59まで、公式オンラインサイトで実施される。
【画像】モデルとしてさまざまな表情を見せた盛山晋太郎
今回のコレクションは、ファッションディレクター・ウルマ∞が手がけるOPENING ACTと、英国・マンチェスター発祥のスポーツブランドUMBROによる第2弾のコラボレーション。前回好評だったセットアップに加え、ブランド初となるジャケットアウターを含む全3型を展開する。
セットアップにはトレンド感のあるストライプ生地を採用し、上品な印象を与える素材使いで1着でもスタイリングが決まるデザインを実現。ウールミックス素材を使用することで、リラックスした着用感と高い汎用性を両立した。
初登場となるジャケットアウターは、表裏で異なる表情が楽しめるリバーシブル仕様。表面にはコットンタイプライター生地、裏面にはマイクロフリース素材を採用し、襟にはリアルシープレザーを使用することで、カジュアルな中にも上質なアクセントを加えている。
盛山を起用したスペシャルルックをはじめ、本コレクションを含む最新ルックブックはOPENING ACT公式サイトで公開中。受注販売は6月30日午後11：59まで、公式オンラインサイトで実施される。