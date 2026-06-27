山崎賢人、“別次元級”の私服ショット披露「かっこよすぎでびびりました」「スタイル異次元すぎー!!」
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき／31）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。パリで撮影した私服ショットを公開し、洗練された着こなしと抜群のスタイルに反響が寄せられている。
【別カット】“別次元級”山崎賢人の私服ショット
山崎は「Bon vivant」とつづり、フランス・パリで撮影した3枚の写真を投稿。空港でサングラスにオーバーサイズのジャケットとワイドデニムを合わせた私服姿や、屋外で腰かける自然体のショットを披露し、シンプルながら洗練された着こなしと、長い手足が際立つスタイルで存在感を放っていた。
タバコを持ったワイルドな姿も捉えた投稿に、ファンからは「かっこよすぎでびびりました」「スタイル異次元すぎー!!」「別次元級のモデルスタイル」「髭ありけんちゃんかっこいい」「パリでもかっこよすぎる」「足長ーい」「旅お気をつけて」「素敵なお写真ありがとう」などのコメントが寄せられている。
【別カット】“別次元級”山崎賢人の私服ショット
山崎は「Bon vivant」とつづり、フランス・パリで撮影した3枚の写真を投稿。空港でサングラスにオーバーサイズのジャケットとワイドデニムを合わせた私服姿や、屋外で腰かける自然体のショットを披露し、シンプルながら洗練された着こなしと、長い手足が際立つスタイルで存在感を放っていた。
タバコを持ったワイルドな姿も捉えた投稿に、ファンからは「かっこよすぎでびびりました」「スタイル異次元すぎー!!」「別次元級のモデルスタイル」「髭ありけんちゃんかっこいい」「パリでもかっこよすぎる」「足長ーい」「旅お気をつけて」「素敵なお写真ありがとう」などのコメントが寄せられている。