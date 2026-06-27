■FIFAワールドカップ2026 グループH カーボベルデ 0−0 サウジアラビア（日本時間27日、ヒューストン・スタジアム）

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今大会の“ダークホース”カーボベルデ（FIFAランク67位）が32年ぶりの決勝トーナメント進出を目指すサウジアラビア（同61位）と0ー0で引き分け。勝ち点を「3」にしたカーボベルデがグループ2位で初の決勝トーナメント進出という快挙を達成した。

勝てば自力で決勝トーナメント進出が決まるカーボベルデは前半攻めるも苦しい時間が続いた。同アディショナルタイムにはペナルティーエリア中央からサウジアラビアのMFモハメド・カンノ（31）がヘディングで決定機を作るも、カーボベルデの“頼れる守護神”ヴォジーニャ（40）が好セーブ。ヴォジーニャはスペイン戦で26本中7本の枠内シュートを打たれるもすべて弾き、優勝経験国に1点も許さなかった立役者だ。

スコアレスドローで終えた前半、同時刻に行われているスペイン対ウルグアイは、スペインが1点リードをしているため引き分けでも決勝トーナメント進出が決まるカーボベルデは、後半6分のGKヴォジーニャの好セーブから勢いづいた。後半ハイドレーションブレイク（飲水タイム）前にカーボベルデは7本のシュートを放ち敵陣ゴールを脅かす。両者1点が遠いまま長いホイッスルが吹かれ試合終了。この時点でカーボベルデが勝ち点「3」となり、ウルグアイ（同16位）がスペイン（同2位）に負けたため勝ち点でカーボベルデが上回り2位通過、初の決勝トーナメント進出を決めた。

アフリカ大陸の西側、大西洋に浮かぶ島国・カーボベルデ。人口約60万人の国が、今大会“ダークホース”と化している。初戦で優勝候補のスペインを無失点で抑え0ー0で引き分け、さらにウルグアイ戦でも初の先制点を決め、勝ち越されても追いつき引き分けに持ち込んだ。グループステージ“負けなし”のカーボベルデは次戦、日本時間4日に王者アルゼンチンと対戦する。



【グループH】

1 スペイン 勝ち点7（得失点差5）

2 カーボベルデ 勝ち点3（得失点差0）

3 ウルグアイ 勝ち点2（得失点差ｰ1）

4 サウジアラビア 勝ち点2（得失点差ｰ4）

