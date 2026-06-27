犬が散歩中に走り出すときの理由5つ

1.興奮している、体力が余っている

散歩に出発してすぐに走り出す場合、外に出られた喜びで興奮していたり、体力を発散しようとしていたりすることが考えられます。

外には様々な刺激があり、犬にとって散歩は大きな楽しみとなるので、つい走り出したくなってしまうのは自然なことだと思います。

特に子犬や若く体力が十分な犬は、そうした行動に出ることが多いので、散歩の出発時は事故や脱走などのトラブルが起こらないように注意しましょう。

2.気になるものを見つけた

外で歩いているときに突然一目散に走り出す場合、目線の先に何か気になるものを見つけた可能性があります。

猫や鳥、他の犬、知っている人など追いかけたくなるものを見つけたときに、走り出してしまうことはめずらしいことではありません。

特に犬は動体視力が優れているため、人にはよく見えないほど遠くのものでも、動いていると目で捉えられます。

なかには、目で見つけるだけでなく音やにおいを感じ取って、それを追いかけるように走ることもあります。

3.怖くて逃げ出したい

犬が突然走り出すのは喜びや楽しみだけでなく、不安や恐怖が原因の場合もあります。

大きな音が聞こえたり、苦手な犬・人が近くに来たりしたとき、その場から逃げたいと思って、走り出してしまうこともあるでしょう。

犬の性格や状況によっては、恐怖によってパニックになってしまうこともあり、飼い主さんの声かけも聞こえなくなってしまうことも考えられます。

体を無理に押さえようとするとさらにパニックになったり、誤って飼い主さんに噛みついてしまったりすることもあるので対応には注意が必要です。

犬がパニックになったら、可能であればその場をすぐに離れ、できない場合はリードを短く持って動き回れないようにした状態で落ち着くまで静かに待ってあげてください。

4.驚いて反射的に動いた

外で歩いているときや公園で遊んでいるときなど、前触れなく走り出すときは、音や気配など何かに驚いた可能性も考えられます。

特に初めての場所に緊張している犬や繊細な気質の犬は、ちょっとした刺激でも過剰に反応してしまうことがあり、このような行動をすることがあります。

道路を歩いているときに自転車やバイクが横を通り過ぎたり、曲がり角でほかの犬と会ったりしたときに、驚いて反射的に走り出してしまうことはめずらしいことではありません。

5.急いでトイレに行きたい

散歩のときに外で排泄をしている犬の場合、散歩に出た途端、トイレのためにダッシュするということもあります。

排泄の時間は無防備な状態になるため、場所や状況にこだわる犬はたくさんいます。

そのため、落ち着いて排泄ができる場所を見つけるまで、速足になったり走ったりしながら選びます。

散歩中に考えられるトラブルと注意点

犬が走り出したときに起こるトラブル

犬が外で突然走り出すと、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

飼い主さんが引っ張られて転ぶ、怪我をする 犬のリードが外れて事故にあう 犬が逃げて迷子になる 周囲の人を怖がらせる、怪我をさせる ほかの犬と喧嘩になる

小型犬の場合はそれほど力が強くないため、犬が走り出しても問題ないと思う人もいるでしょう。

しかし、犬が突発的に走り出したときは思わぬ強い力がリードにかかるため、飼い主さんが引っ張られたり、リードを持っている手から離れてしまったりすることは多くあります。

特に子供だけで犬の散歩をしているときは、十分注意しなければなりません。

また、引っ張られた拍子に手からリードが外れて逃げてしまい、そのまま事故にあったり迷子になったりすることも考えられます。

そのまま周囲の人に飛びついて怪我をさせたり、怖い思いをさせたりすることもあり、大きなパニックを引き起こすこともあります。

散歩中に注意すべきこと

犬が走り出したとき、そのままトラブルにつながってしまうかは、散歩中の飼い主さんの対応が大きく影響します。

散歩をしているときに走り出してしまうことは、どんな犬でも考えられることなので、以下のような点を意識しておきましょう。

外では必ずリードをつける 犬をコントロールできる人がリードを持つ、散歩に同行する リードは短めに持つ 行動をコントロールできるようにしつけをする 散歩中は犬と周囲の様子をよく見て把握する 犬の行動を予測しながら散歩をする

リードを持つときは手のひらと5本指でしっかりと持って、引っ張られても手から離れないようにしましょう。

小型犬だからと油断して、指先だけで軽く持っている人もいますが、いざというとき危険なのでやめてください。

また、散歩中にスマホを見ていたり、おしゃべりに夢中になったりしている人もいますが、犬の様子をしっかりと見ていないと突然の行動に対処できないので気をつけましょう。

周囲の様子とあわせてよく観察して、犬が走り出すことを予測したりすぐに対応したりして安全を確保することが大切です。

まとめ

犬が散歩中に突然走り出すという行動は、比較的よく見られるものです。

外に出れた喜びや気になるものを追いかけたいという本能など、その理由は様々ですが、トラブルの原因になることもあるので注意しなければなりません。

犬が突然見せる行動にも慌てず対応できるように、日頃からしつけをし、散歩中にしっかりコミュニケーションを取るように意識しましょう。