「今日、ウルグアイのサッカーは死んだ」二度の世界制覇を誇る“南米の雄”がまさかのGS敗退…母国大荒れ「ふざけるな」「史上最大の失敗だ」【W杯】
二度の世界制覇を誇る強豪が、まさかのグループステージ敗退。母国では失望の声が噴出している。
ウルグアイ代表は現地６月26日、北中米ワールドカップのグループステージ（H組）最終節でスペイン代表と対戦。０−１で敗れ、勝点２のまま３位に後退し、決勝トーナメント進出を逃した。
試合は拮抗した展開で進んだが、42分に一瞬の隙を突かれて先制点を献上。その後は反撃を試みたものの、最後までゴールを奪えず。15回目のW杯は、まさかのグループステージ敗退という悔しい結末に終わった。
この結果を受け、SNS上では母国ファンから怒りや落胆の声が殺到。次のようなコメントが寄せられている。
「なんてことだ」
「カーボベルデやサウジアラビアがいるグループで、どうして脱落するなんてあり得るんだ（笑）」
「残念すぎる」
「最低だ。気分が悪い」
「今日、ウルグアイのサッカーは死んだ」
「ワールドカップ最悪の代表だ」
「ふざけるな」
「ウルグアイ史上最大の失敗だ」
「ビエルサは選手全員の人生を台無しにした」
「隣国の世界王者であるアルゼンチンと争っている場合じゃない」
「ビエルサの戦術的なふざけた真似なんてクソくらえだ」
「また４年待つなんて…最悪だ」
厳しい現実を突きつけられた優勝経験国に、母国サポーターの怒りと失望は収まりそうにない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
ウルグアイ代表は現地６月26日、北中米ワールドカップのグループステージ（H組）最終節でスペイン代表と対戦。０−１で敗れ、勝点２のまま３位に後退し、決勝トーナメント進出を逃した。
試合は拮抗した展開で進んだが、42分に一瞬の隙を突かれて先制点を献上。その後は反撃を試みたものの、最後までゴールを奪えず。15回目のW杯は、まさかのグループステージ敗退という悔しい結末に終わった。
この結果を受け、SNS上では母国ファンから怒りや落胆の声が殺到。次のようなコメントが寄せられている。
「カーボベルデやサウジアラビアがいるグループで、どうして脱落するなんてあり得るんだ（笑）」
「残念すぎる」
「最低だ。気分が悪い」
「今日、ウルグアイのサッカーは死んだ」
「ワールドカップ最悪の代表だ」
「ふざけるな」
「ウルグアイ史上最大の失敗だ」
「ビエルサは選手全員の人生を台無しにした」
「隣国の世界王者であるアルゼンチンと争っている場合じゃない」
「ビエルサの戦術的なふざけた真似なんてクソくらえだ」
「また４年待つなんて…最悪だ」
厳しい現実を突きつけられた優勝経験国に、母国サポーターの怒りと失望は収まりそうにない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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