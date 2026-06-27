「見てるだけで幸せ」「お似合いです」人気モデルが公開した日本代表ユニ姿にファン釘付け「女神」「超カッコいい」【Ｗ杯】
人気お笑いコンビ『ジャングルポケット』の太田博久さんの妻で、モデルやタレントとして人気を博している近藤千尋さんが、日本代表のユニホーム姿を披露し、注目を集めている。
近藤さんは６月26日、自身のインスタグラムを更新。「今日のラヴィットはみんなでユニホームで出演。そしてみなさん、台風気を付けてください」と綴り、毎週月曜日から金曜日の朝８時からTBS系列で放送されている情報番組『ラヴィット』に出たことを報告。日本代表のユニホームを着用したショットなど３枚の写真をアップロードした。
この投稿には、ファンから「お似合いです」「超カッコいい〜」「いつも癒しをありがとう」「見てるだけで幸せです」「勝利の女神」「可愛すぎる」「かわいいーーー！」といったコメントが寄せられた。
ファンの視線を釘付けにしたようだ。なお、森保一監督が率いる日本代表は、アメリカのダラス・スタジアムで行なわれた北中米ワールドカップのグループステージＦ組最終節で、スウェーデン代表と対戦。１−１で引き分け、GS２位で決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「癒しをありがとう」近藤さんが披露した日本代表ユニ姿！
近藤さんは６月26日、自身のインスタグラムを更新。「今日のラヴィットはみんなでユニホームで出演。そしてみなさん、台風気を付けてください」と綴り、毎週月曜日から金曜日の朝８時からTBS系列で放送されている情報番組『ラヴィット』に出たことを報告。日本代表のユニホームを着用したショットなど３枚の写真をアップロードした。
この投稿には、ファンから「お似合いです」「超カッコいい〜」「いつも癒しをありがとう」「見てるだけで幸せです」「勝利の女神」「可愛すぎる」「かわいいーーー！」といったコメントが寄せられた。
ファンの視線を釘付けにしたようだ。なお、森保一監督が率いる日本代表は、アメリカのダラス・スタジアムで行なわれた北中米ワールドカップのグループステージＦ組最終節で、スウェーデン代表と対戦。１−１で引き分け、GS２位で決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「癒しをありがとう」近藤さんが披露した日本代表ユニ姿！