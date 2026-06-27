「個性が欠けている」W杯優勝経験者の元ブラジル代表が森保ジャパンの弱点を分析！ 「空中戦も弱い」
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第３戦でスウェーデン代表と対戦した。
スコアレスで迎えた56分に前田大然のゴールで先制。しかし62分にアントニー・エランガにミドルシュートを突き刺されて同点弾を献上する。試合終盤には相手の猛攻を受けるも、GK鈴木彩艶が好セーブを連発。１−１で引き分けて、グループ２位での決勝トーナメント進出を決めた。
この結果、ラウンド32の相手がＣ組１位のブラジルに決定したなか、ブラジルメディア『Seleção Estadão』によれば、現役時代に柏レイソルでもプレーし、ブラジル代表としては1994年のアメリカW杯で優勝を経験しているミューレルが、森保ジャパンを分析している。
ミューレルは、「日本は守備が非常に堅い。サッカー関係者は『相手をドリブルで抜いても、また戻ってきてボールを奪い返す』と言う。日本は本当によく走る」と警戒。「独自のスタイルを確立しており、選手たちは長年に渡り一緒にプレーしてきたため、それが大きな強みとなっている。戦術的に非常に組織されたチームだ」と高評価する。
一方で、「しかし彼らには個性が欠けている。ブラジル人が持っている創造性が日本人には不足している。彼らのゴールキーパーは弱点だろう。そして空中戦も弱い」と指摘。「とはいえ、彼らは戦術的に規律があり、フィジカルとスピードに優れている。これはブラジル代表にとって多少の障害になるだろう」と述べた。
日本対ブラジルの大一番は日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
スコアレスで迎えた56分に前田大然のゴールで先制。しかし62分にアントニー・エランガにミドルシュートを突き刺されて同点弾を献上する。試合終盤には相手の猛攻を受けるも、GK鈴木彩艶が好セーブを連発。１−１で引き分けて、グループ２位での決勝トーナメント進出を決めた。
ミューレルは、「日本は守備が非常に堅い。サッカー関係者は『相手をドリブルで抜いても、また戻ってきてボールを奪い返す』と言う。日本は本当によく走る」と警戒。「独自のスタイルを確立しており、選手たちは長年に渡り一緒にプレーしてきたため、それが大きな強みとなっている。戦術的に非常に組織されたチームだ」と高評価する。
一方で、「しかし彼らには個性が欠けている。ブラジル人が持っている創造性が日本人には不足している。彼らのゴールキーパーは弱点だろう。そして空中戦も弱い」と指摘。「とはいえ、彼らは戦術的に規律があり、フィジカルとスピードに優れている。これはブラジル代表にとって多少の障害になるだろう」と述べた。
日本対ブラジルの大一番は日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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