「動きが独特過ぎる…」25歳女優が大絶叫&大興奮…「踊り最高だ」「見ていて美しい」ファンも歓喜【W杯】

影山優佳が日本の先制ゴールに大絶叫した動画が注目を浴びた(C)産経新聞社

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を現地取材中の元日向坂46で女優の影山優佳が、現地時間6月25日に行われた日本代表とスウェーデンの一戦で歓喜に沸く様子が動画で公開された。

【動画】「きゃーーー！」影山優佳が前田大然のゴールに大絶叫のシーンをチェック

今大会をライブ配信している『DAZN JAPAN』はXを更新し「思わず踊りだす影山さん」と綴ると、「前田選手の先制ゴールに沸く現地特設ブースです」と投稿。0−0で後半に入り、日本は56分に前田大然が右足で先制ゴールを決めると、25歳の影山は「きゃーーー！」っと大絶叫。周囲とハイタッチを交わすなど、喜びを爆発させた。また、謎のダンスも注目を浴びた。

この動画にはファンから「カゲダンスが出ましたね（笑）」「動きが独特過ぎる影ちゃん」「影山さん大興奮ですね」「ネットが揺れれば影山さんも揺れる！！」「影山さんの踊り可愛いね楽しそう」「影山さんの踊り最高だ」「これはまさに興奮の渦中です！」「見ていて美しい」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]