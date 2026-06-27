富山県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「南砺市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日に日に暑さが増して夜間も窓を開けて涼を取りたくなるこれからの季節は、住まいの防犯や地域の安全性がいつも以上に気にかかるものです。見知らぬ土地を訪れる際や新たな活動拠点を決める上で、夜間でも安心して歩けるような街の雰囲気はとても魅力的に映ります。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、富山県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「自然豊かなため穏やかそう」（30代男性／愛知県）、「山間部に広がる落ち着いた地域で人口密度も比較的低く、穏やかな生活環境が特徴で、富山県内でも静かで治安が良いイメージだからです」（60代女性／愛知県）、「自然豊かで落ち着いた住環境が広がっており、大きな繁華街も少なく安心して暮らせそうだから」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは、「商業施設や観光地がまんべんなくある」（30代女性／兵庫県）、「自然がたくさんあり街の人たちの温かさを感じれると思ったから」（10代男性／岩手県）、「実際に旅行で行った時に治安はよかった」（30代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、富山県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：南砺市／32票2位に選ばれたのは、世界遺産「相倉合掌造り集落」で知られる「南砺市」です。豊かな山々に囲まれたのどかな田園風景が広がり、日本の原風景を今に伝える美しく穏やかな街。住民同士の相互扶助の精神（結の心）が根強く残っており、地域の防犯意識の高さや温かいコミュニティーが抜群の安心感をもたらしています。
回答者からは、「自然豊かなため穏やかそう」（30代男性／愛知県）、「山間部に広がる落ち着いた地域で人口密度も比較的低く、穏やかな生活環境が特徴で、富山県内でも静かで治安が良いイメージだからです」（60代女性／愛知県）、「自然豊かで落ち着いた住環境が広がっており、大きな繁華街も少なく安心して暮らせそうだから」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
1位：富山市／101票圧倒的な票数を集めて1位となったのは、県庁所在地の「富山市」です。美しい立山連峰を望むこの街は、コンパクトシティを推進する先進都市でもあります。富山城址公園や近現代美術館などの文化施設も充実しており、都市としての利便性と豊かな自然が調和した、安心感のある暮らしを思い描ける自治体です。
回答者からは、「商業施設や観光地がまんべんなくある」（30代女性／兵庫県）、「自然がたくさんあり街の人たちの温かさを感じれると思ったから」（10代男性／岩手県）、「実際に旅行で行った時に治安はよかった」（30代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)