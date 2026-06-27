気象庁によりますと、台風第７号は２７日夜にかけて西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。

【画像を見る】台風７号 最新の進路予想は？

２７日は東日本太平洋側を中心に、西日本や北日本の太平洋側でも激しい雨や非常に激しい雨が降って、大雨となる所があるということです。

台風第７号は、次第に速度を上げて２７日夜にかけて東日本太平洋側に接近して進むでしょう。台風は、その後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

関東甲信地方から近畿地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

≪目次≫

▼台風７号の詳細 進路・進行方向・最大瞬間風速など

▼【画像を見る】台風は今どこに？台風７号の最新進路予想

▼雨のデータ 東海地方では 「最大２００ミリ」の大雨予想

▼【画像を見る】雨・風への影響は？最新の気象シミュレーション（27日～28日）

台風７号の詳細 進路・進行方向・最大瞬間風速など

▼27日午前10時の実況

種別：台風

存在地域：室戸岬の南約180km

進行方向、速さ：北東 50 km/h (27 kt)

中心気圧：992 hPa

中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)

▼27日午前11時の推定

種別：台風

存在地域：室戸岬の南約150km

進行方向、速さ：北東 50 km/h (27 kt)

中心気圧：992 hPa

中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)

▼27日午後9時の予報

種別：台風

存在地域：勝浦市の東南東約70km

進行方向、速さ：東北東 70 km/h (37 kt)

中心気圧：994 hPa

中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)

▼28日午前9時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東北東 70 km/h (38 kt)

中心気圧：996 hPa

最大風速：20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)

【画像を見る】台風は今どこに？台風７号の最新進路予想

雨の予想 東海地方では「最大２００ミリ」予想

２７日は、東日本太平洋側を中心に、激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

▼２７日１２時から２８日１２時までに予想される２４時間降水量は（多い所）

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 ２００ミリ

風の予想

東日本太平洋側と西日本太平洋側では、２７日は海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。

▼２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東甲信地方 ２０メートル（３０メートル）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２０メートル（３０メートル）

波の予想

東日本太平洋側では２８日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

▼２７日に予想される波の高さ

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う

▼２８日に予想される波の高さ

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ５メートル うねりを伴う

【画像を見る】雨・風への影響は？最新の気象シミュレーション（27日～28日）