26日、米国・ダラスで行われた『FIFAワールドカップ2026』グループF第3節。後半30分、白いヘアバンドを巻いた39歳のベテラン・長友佑都がピッチに現れた。スウェーデン戦に途中出場したその瞬間、彼は日本人として史上初の5大会連続でワールドカップの舞台に立った選手となった。

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長友佑都の「マンマミーア」

日本代表は後半11分に前田大然のゴールでリードするも、FWアンソニー・エランガに同点ゴールを浴び1-1で引き分けた。

試合後、長友はインタビューで「W杯はマンマミーア」と答え、その後自身のXでも「マンマミーア」とポスト。これには《つまりこれが先ほどインタビューで言っていた4年間準備してきて仕込んでいた渾身のネタ》《彼の凄まじい努力があってこその出場に、涙が出ました》《マンマミーアて自分アピールしたいだけやろ》など、ファンから愛のある反応が送られた。

「マンマミーアはイタリア語で『驚いた』『なんてこった』などを意味する表現です。長友選手といえばイタリアの名門・インテルに所属していたこともあり、イタリア語もお手のものでしょう。今回の試合後、海外の記者からイタリア語で質問されると流暢なイタリア語で答えていた姿が印象的でした」（スポーツ紙記者、以下同）

2022年カタール大会後、長友が「次のワールドカップを目指す」と口にした際、周囲の反応は冷淡だった。FIFA公式サイトのインタビューで長友本人はこう振り返っている。

日本代表からの離脱

「カタール大会の後、僕が次のW杯を目指すと言ったら結構な人に笑われたんで」

続けて、その後に観たアルゼンチンvsフランスの決勝戦で火がつき、「ここをなぜ目指さないんだと。『お前、弱いな』と自分自身に投げかけ、ファイナルの舞台に立ちたいと思いました」と語っている。

実際、長友はカタール大会後、日本代表からの離脱が増加し今年3月には右ハムストリング肉離れを発症するなどして苦しんだ。一度は引退も脳裏をよぎったという長友。

「直近1,2年はスプリント力や持久力も平均的になるだけでなく、故障が増えていた長友選手ですが、森保監督の心を動かせる強靭なメンタルと熱意には驚くばかりですね」

今大会の長友を象徴するアイテムが、日の丸と背番号5が刻まれた特製の白いヘッドバンドだ。「気合いを入れたい」と練習時にお披露目されたバンドだが、スウェーデン戦でもこのヘアバンドを着用してピッチに入り日本代表の精神的支柱としての存在感を示した。

「マンマミーア」その一言に込められたのは、4年間の孤独な戦いと、それでも折れなかった信念の重みだーー。