「ブルージェイズ４−５レンジャーズ」（２６日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は２試合連発となる１９号２ランを放つなど４打数２安打２打点をマーク。だがチームは序盤の大量失点が響き、悪夢の４連敗となった。

本拠地が歓喜に沸いたのは５点を追う八回だった。ゲレロの２点タイムリーで反撃ののろしをあげ、なおも１死一塁で打席に入った岡本。変化球にややタイミングを狂わされたが、低めをきれいにすくい上げると打球は長い滞空時間を経て左翼席に飛び込んでいった。

２試合連発となる１９号２ラン。これで２００６年の城島健司が持つ日本人新人右打者の最多本塁打記録を塗り替えた。本拠地のスタンドはファンが総立ちとなり、熱狂へ。中軸コンビの連打で一気に１点差へ詰め寄った。

岡本は第３打席でも中前打を放っており、２試合連続のマルチ安打。ここにきて明らかに状態を上げている。だがチームは序盤の５失点が響き、反撃も及ばなかった。

チームは勝率５割に復帰してから悪夢の４連敗。再び借金４となった。ワイルドカードでのプレーオフ争いでライバルとなるレンジャーズに負け越しを喫した中、３連敗だけは避けたいところだ。