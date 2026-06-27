中洲の元No.1キャバクラ嬢が自宅を公開するも、家の中のあるものに「恥ずかしいから…」と語る場面があった。

【映像】見られたら「恥ずかしい」ものも 中洲元No.1キャバ嬢の自宅

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

そんな乃南のリアルな生活に迫るべく、番組スタッフが自宅を訪問した。家賃15万円だという部屋は、リビングはすっきりと片付いているものの、テーブルの上に多数の領収書やファイルが散らばっている。

そのうち、のし袋について番組スタッフが尋ねると、乃南は「お店からもらった賞金です」と答えるが、書かれているのは「第三位」の文字。実は今年に入って不動のトップから転落してしまい、「3位でしたね、ちょっと恥ずかしいんであんまり見せたくないんですけど」と本音をこぼす。スタッフから「悔しい？」と問われると、「うん、悔しい」と素直な胸の内を明かしていた。