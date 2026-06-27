元新人王のウィリス氏が興奮

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間27日・サンディエゴ）

ドジャース・佐々木朗希投手は26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に先発した。初回をゼロに抑える立ち上がり。フェルナンド・タティスJr.外野手を三振に仕留めた“魔球”に現地放送も目を細めた。

先頭で迎えるは、14年総額3億4000万ドル（約550億円）の契約を結ぶスター選手のタティスJr.。2球連続ボールだったが、フォーシームとスライダーでカウントを整え、5球目に選んだのは伝家の宝刀スプリットだった。

外角に揺れて動く強烈な変化で三振に仕留めると、配信サービス「Apple TV+」で解説を務め、元新人王で2005年に22勝を挙げて最多勝に輝いたドントレル・ウィリス氏は「Wooo！」と興奮。実況のウェイン・ランダッゾ氏は「スプリットを追っかけて空振り。ダーツのように（正確に制球された）スプリットでした」「えげつないですね」と称えた。

ウィリス氏は続けて解説「ワオ。（細工されていないか）この野球ボールをチェックする必要がありますね。本当に素晴らしいです。速球とスプリットの組み合わせが好きです。打者はどちらかを念頭に置かなくてはいけません。そしてマウンドでの振る舞いを見てください。自信が増しましたね」と脱帽した。

また、「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も佐々木の“魔球”に注目し、「えげつないスプリット」として動画を公開している。（Full-Count編集部）