BIGBANG・D-LITE、KARAメンバーとの“熱愛説”を自ら語る！事務所の対応に不満も？「確認してこなかった」

BIGBANGのD-LITE（テソン）が、KARAのヨンジとの熱愛説について直接口を開いた。

6月25日、YouTubeチャンネル「家テソン」に、「すべて明かします」というタイトルの予告映像が投稿された。

【写真】D-LITE＆ヨンジ、熱愛説浮上の原因となった写真

D-LITEは、「熱愛説の直後にポータルサイトを見てみたら、『R&D COMPANY公式』みたいな形で記事が出ていた」とし、熱愛説が浮上した当時の状況を説明した。

続けて、「常識的に考えて、事実確認をするなら、公式立場を出す前に俺に話すべきじゃないか。所属事務所が俺に『事実ではない』と発表したという話もなかった」と笑った。

（画像＝「家テソン」キャプチャ）D-LITE

これに先立ち、6月22日、D-LITEとヨンジは熱愛説に巻き込まれた。D-LITEにとって、デビュー20年で浮上した初の熱愛説だった。

韓国のオンラインコミュニティやSNSを中心に、D-LITEとヨンジがガールズグループMAMAMOOのコンサート会場で目撃されたことをめぐり、2人が交際中なのではないかという疑惑が浮上した。

しかし、これは事実ではなかった。現場にはガールズグループOH MY GIRLのヒョジョンも一緒におり、ヒョジョンとヨンジはMAMAMOOのムンビョルとともに1994年生まれの友人グループ「94ズ」のメンバーであるため、応援のためにコンサートを訪れた際、D-LITEと会ったものとみられる。

D-LITEの所属事務所も「2人は親しい同僚関係にすぎず、熱愛説は事実ではない」とし、熱愛説を一蹴していた。

（記事提供＝OSEN）

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

◇ホ・ヨンジ プロフィール

1994年8月30日生まれ。韓国・京畿道出身。身長165cm。ニコルとジヨンがKARAを脱退後、新メンバーを選ぶ「KARAプロジェクト」が行われ、2014年7月1日に優勝して新メンバーに。同年8月、KARAの6thミニアルバム『DAY & NIGHT』を通じてデビューした。2016年にKARAが活動休止すると、ドラマやバラエティ番組に出演して活動。2022年にはKARA結成15周年記念アルバムに参加した。