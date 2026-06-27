モー娘。卒業の牧野真莉愛、今後の活動に言及「お伝えしていませんでしたが」
【モデルプレス＝2026/06/27】モーニング娘。’26を卒業した牧野真莉愛が6月27日、自身のInstagramを更新。今後の活動について言及した。
【写真】元モー娘。「躍動感凄い」メンバーとの過去ショット
牧野は「自分の今後の活動について、皆様にお伝えしていませんでしたが、これからも芸能活動を続けてまいります」と報告。「引き続き、牧野真莉愛の応援お願い致します」と記している。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県西尾市出身。2012年11月にハロプロ研修生に加入し、2014年9月30日より「モーニング娘。」として活動。多くの写真集やグラビア誌でも活躍。また、大の北海道日本ハムファイターズファンとして知られ、野球関連のイベントやメディアにも出演している。2026年6月24日、日本武道館にて開催されたライブ「モーニング娘。’26 コンサートツアー春 − Rays Of Light − Final 〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜」をもって、同グループを卒業した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。「躍動感凄い」メンバーとの過去ショット
◆牧野真莉愛、今後の活動に言及
牧野は「自分の今後の活動について、皆様にお伝えしていませんでしたが、これからも芸能活動を続けてまいります」と報告。「引き続き、牧野真莉愛の応援お願い致します」と記している。
◆牧野真莉愛、24日にモーニング娘。卒業
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県西尾市出身。2012年11月にハロプロ研修生に加入し、2014年9月30日より「モーニング娘。」として活動。多くの写真集やグラビア誌でも活躍。また、大の北海道日本ハムファイターズファンとして知られ、野球関連のイベントやメディアにも出演している。2026年6月24日、日本武道館にて開催されたライブ「モーニング娘。’26 コンサートツアー春 − Rays Of Light − Final 〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜」をもって、同グループを卒業した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】