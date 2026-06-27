◆米大リーグ ブルージェイズ４―５レンジャーズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のレンジャーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３点を追う８回１死一塁の場面に２試合連発となる１９号２ランを放った。日本人１年目の右打者では、２００６年のマリナーズ・城島健司の１８本塁打を上回り、史上最多記録となった。試合はあと１点及ばず敗れ、連日の惜敗で４連敗となった。

打線は５点を追う８回に２点を返し、なおも１死一塁の場面で迎えた４打席目。カウント１―２から内角低めのスイーパーを捉えると、角度３５度、打球速度９９・９マイル（約１６０・８キロ）で発射され、高々と舞い上がった打球は左翼スタンドまで届いた。衝撃のムーンショットで１点差に迫り、本拠地は熱狂の渦に包まれた。

前日には９回１死一塁で迎えた第４打席で中越えに１８号２ラン。マルチ安打を記録したが、チームは３連敗を喫していた。また、オールスターの１次投票結果も発表。ドジャース大谷翔平投手が全体１位でナ・リーグＤＨでのスタメン出場が決まった。岡本はア・リーグ三塁手部門で、カミネロ（レイズ）とのマッチレースを制して逆転トップ。上位２人による決戦投票に駒をすすめた。これで上回れば、１年目でのスタメン出場が決まる。現地２９日から始まって、７月２日まで行われ、オールスター戦の先発メンバーが発表される。

◆日本人選手メジャー１年目本塁打ランキング

〈１〉大谷翔平 ２２本（エンゼルス＝２０１８年）

〈２〉村上宗隆 ２０本（ホワイトソックス＝２６年）

〈３〉岡本和真 １９本（ブルージェイズ＝２６年）

〈４〉城島健司 １８本（マリナーズ＝０６年）

〈５〉松井秀喜 １６本（ヤンキース＝０３年）