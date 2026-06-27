クリストフ・スミヨン騎手＝ベルギー出身、フランス拠点＝がセントジェームズパレスＳ・Ｇ１（日本時間１７日未明）で８日間の騎乗停止処分に異議申し立てを行ったことに対する控訴審が、６月２６日に行われた。

英国ロイヤルアスコット開催初日の注目Ｇ１で、スミヨン騎手はプエルトリコ（６着）に騎乗した際、外に進路を取って他馬の進路に影響を及ぼした。その際、内で脚をためていた同じＡオブライエン厩舎のグスタードの進路をサポートしたとして、ＢＨＡ（英国競馬統括機構）は「チーム戦術」違反でペナルティーを科していた。

英王手競馬メディアのレーシングポスト電子版によると、外側に誘導したことについてスミヨン騎手は「柵の内側の近くに５０人くらいの子供がいて、集中力を失わないため」と反論。グスタードの進路を有利にしたというＢＨＡの裁決に対しては「全くのナンセンス」と主張し、その区間では既に内側に２頭分のスペースがあったとしている。

ＢＨＡの委員の１人が所用で欠席したこともあり、審理は完了せず延期となり、７月２日に再度、審議会が開かれることになった。

騎乗停止期間は６月３０日から７月７日までとなっていたが、控訴審の結果次第で７月３日から適用に。フランス大手競馬メディアの「パリチュルフ」によると３０日から２日までの期間は騎乗可能になったとしている。