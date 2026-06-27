２６日、北京で行われた「新華語典」発表会。（北京＝新華社記者／殷剛）

【新華社北京6月27日】新華社は26日、時事政治情報を扱う人工知能（AI）エージェント「新華語典」を北京で正式にリリースした。新華社のデータを基盤とし、先進的な大規模言語モデル技術を活用したAIサービスで、利用者の学習、研究、文章作成などのニーズに応える。

傅華（ふ・か）社長は発表会で、新華語典は新華社がAI時代を積極的に受け入れるための試みだと説明。スマートツールを提供するだけでなく、多くの利用者と共にこのAIエージェントを継続的に訓練、最適化し、進化させて行くことを目指すものだと述べた。新華社は今後も、科学的理論、主流の価値観、先進文化、権威ある情報に重点を置き、専門分野を深く掘り下げながら内容を磨き上げ、文化とイデオロギーの安全を守るという原則を堅持し、技術を善のために用い、アルゴリズムに価値を宿していくという。

新華語典は、スマート質疑応答、情報配信、知識データベース、AIエージェント広場の四つの機能を備え、思想の学習、出典確認、ニュース配信、ニュースへの質問、真偽判別、要点整理、文章作成の七つを柱に、一連の支援サービスを提供する。スマート化された理論学習サービス体系を構築することで、学習・研究・文章作成の効率向上を図るとともに、思想や情報の発信力をさらに高めていく。

２６日、北京で行われた「新華語典」発表会。（北京＝新華社記者／殷剛）

２６日、「新華語典」発表会であいさつする国家市場監督管理総局の柳軍（りゅう・ぐん）党組メンバー兼副局長。（北京＝新華社記者／才揚）

２６日、「新華語典」発表会で発言するハルビン工業大学の劉挺（りゅう・てい）党委員会常務委員兼副校長。（北京＝新華社記者／才揚）