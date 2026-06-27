２６日、北京で行われた「新華語典」発表会。（北京＝新華社記者／殷剛）

　【新華社北京6月27日】新華社は26日、時事政治情報を扱う人工知能（AI）エージェント「新華語典」を北京で正式にリリースした。新華社のデータを基盤とし、先進的な大規模言語モデル技術を活用したAIサービスで、利用者の学習、研究、文章作成などのニーズに応える。

　傅華（ふ・か）社長は発表会で、新華語典は新華社がAI時代を積極的に受け入れるための試みだと説明。スマートツールを提供するだけでなく、多くの利用者と共にこのAIエージェントを継続的に訓練、最適化し、進化させて行くことを目指すものだと述べた。新華社は今後も、科学的理論、主流の価値観、先進文化、権威ある情報に重点を置き、専門分野を深く掘り下げながら内容を磨き上げ、文化とイデオロギーの安全を守るという原則を堅持し、技術を善のために用い、アルゴリズムに価値を宿していくという。

　新華語典は、スマート質疑応答、情報配信、知識データベース、AIエージェント広場の四つの機能を備え、思想の学習、出典確認、ニュース配信、ニュースへの質問、真偽判別、要点整理、文章作成の七つを柱に、一連の支援サービスを提供する。スマート化された理論学習サービス体系を構築することで、学習・研究・文章作成の効率向上を図るとともに、思想や情報の発信力をさらに高めていく。

２６日、北京で行われた「新華語典」発表会。（北京＝新華社記者／殷剛）
２６日、「新華語典」発表会であいさつする国家市場監督管理総局の柳軍（りゅう・ぐん）党組メンバー兼副局長。（北京＝新華社記者／才揚）
２６日、「新華語典」発表会で発言するハルビン工業大学の劉挺（りゅう・てい）党委員会常務委員兼副校長。（北京＝新華社記者／才揚）
２６日、「新華語典」発表会で発言する「新華語典」プロジェクト検収専門家チームの副組長を務める中央宣伝部全国哲学社会科学工作弁公室の姜培茂（きょう・ばいぼう）元主任。（北京＝新華社記者／才揚）