◇W杯北中米大会1次リーグH組 サウアジアラビア 0―0 カボベルデ（2026年6月26日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、サウアジアラビアは初出場のカボベルデと0―0で引き分け、勝ち点2（2分け1敗）の同組最下位で1次リーグ敗退が決まった。

守備を固めた過去2試合と違い、前線からプレスをかける積極的な試合運びを実行。1次リーグ突破には勝利が必要とあり、MFカノ（アルヒラル）やFWのS・ドサリ（アルヒラル）を中心に得点を狙いにいった。しかし、守備の中心選手のDFタムバクティ（アルヒラル）が足を痛めて前半33分で交代した。

後半は守備に追われる時間が長くなり、20分には早くも3度目の選手交代でFWハムダン（アルナスル）らを投入。29分にカウンターから迎えたピンチはGKオワイス（アルウラ）が好セーブで防いだが、攻撃は最後まで打開策を見いだせずじまい。スコアレスドローで終わると、選手たちはピッチに崩れ落ちた。

サウジアラビアはW杯に初出場した1994年米国大会で、“砂漠のマラドーナ”と呼ばれたオワイランの活躍などでベスト16入り。その後5度の出場では1次リーグを突破できず、前回22年カタール大会でも優勝したアルゼンチンに逆転勝ちする大金星を挙げながら1勝2敗で敗退していた。

＜H組順位＞

(1)スペイン 勝ち点7（2勝1分け）得点5 失点0 +5

(2)カボベルデ 勝ち点3（3分け）得点2 失点2 0

(3)ウルグアイ 勝ち点2（2分け1敗）得点3 失点4 -1

(4)サウジアラビア 勝ち点2（2分け1敗）得点1 失点5 -4