山寺宏一、舞台挨拶で“一人五役”務める 子どもたち歓声、大人も驚く
声優の山寺宏一（65）が27日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』公開記念舞台あいさつに登壇。イベント中に1人で“五役”務め、子どもたちを盛り上げた。
【写真】この声も山寺宏一が!?登場したアンパンマンのキャラクター
山寺は『アンパンマン』で、ジャムおじさん、チーズ、カバオくんなどの声を担当している。舞台挨拶では冒頭「アンアンアンアーン」と、チーズの声であいさつして来場者を盛り上げた。
イベントにはジャムおじさんも登場し、「ありがとう〜、うれしいね」とジャムおじさんの声で喜んだ。終盤、来場した子どもたちが泣き始めると「アンアンアン」とチーズの声で慰め、さらに「大、大、大丈夫だよ」とカバおくんの声を使えば、「かび、かび、かび」と、かびるんるんの声も披露。山寺本人、チーズ、ジャムおじさん、カバおくん、かびるんるんと、一人で五つの声を使い分け、子どもたちは歓声を上げた。山寺は「かびるんるんはキャストみんなでやっている」と明かし、大人も驚いていた。
1988年にテレビ放送が始まった『アンパンマン』。山寺は現在でも「僕がキャリアが一番浅いということもある」といい、「アフレコ時は健康とか保険の話とか、予防接種の話をしている。それで絆を感じています。毎週ラジオ体操から始めています」と明かしていた。
本作は、レッサーパンダ・パンタンを巡る物語。60分の短めの上映時間で、家族で楽しめる構成となっている。イベントでは山寺のほか、戸田恵子、中尾隆聖、津田健次郎、土屋太鳳、EXITのりんたろー。、兼近大樹、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさんが登場した。日本テレビの岩本乃蒼アナウンサーがMCを務めた。
【写真】この声も山寺宏一が!?登場したアンパンマンのキャラクター
山寺は『アンパンマン』で、ジャムおじさん、チーズ、カバオくんなどの声を担当している。舞台挨拶では冒頭「アンアンアンアーン」と、チーズの声であいさつして来場者を盛り上げた。
イベントにはジャムおじさんも登場し、「ありがとう〜、うれしいね」とジャムおじさんの声で喜んだ。終盤、来場した子どもたちが泣き始めると「アンアンアン」とチーズの声で慰め、さらに「大、大、大丈夫だよ」とカバおくんの声を使えば、「かび、かび、かび」と、かびるんるんの声も披露。山寺本人、チーズ、ジャムおじさん、カバおくん、かびるんるんと、一人で五つの声を使い分け、子どもたちは歓声を上げた。山寺は「かびるんるんはキャストみんなでやっている」と明かし、大人も驚いていた。
本作は、レッサーパンダ・パンタンを巡る物語。60分の短めの上映時間で、家族で楽しめる構成となっている。イベントでは山寺のほか、戸田恵子、中尾隆聖、津田健次郎、土屋太鳳、EXITのりんたろー。、兼近大樹、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさんが登場した。日本テレビの岩本乃蒼アナウンサーがMCを務めた。