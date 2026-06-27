【ワシントン＝坂本幸信、ブリュッセル＝秋山洋成】トランプ米大統領は２６日、米ＩＴ企業に対してデジタルサービス税を導入する国に「直ちに１００％の関税を課す」と表明した。

自身のＳＮＳに投稿し、他の貿易協定に優先して発動するとしている。対象国や発動時期は明らかにしていない。

デジタル課税に関し、「多くの欧州諸国が導入に向けて検討している」と不満を示し、根拠法は明示していないが「あらゆる製品に１００％の関税を課す」と警告した。「（米国との）貿易協定を発効済みか、署名済みかにかかわらず優先する」と強調した。トランプ氏は従来、デジタル課税が米ＩＴ大手を標的にしていると批判している。

デジタル課税は、グーグルやメタなど米巨大ＩＴ企業を念頭に、オンライン広告や動画配信などの売り上げに課税する。フランスなどが導入し、トランプ氏は今月、米メディアに、フランスがデジタル課税を撤廃しなければ、仏産ワインに１００％の関税を課すと述べていた。

欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会の報道担当者は２６日、トランプ氏の投稿に対し、「国際的な約束に従って、加盟国は国内の経済活動を規制する主権的な権利を持つ」と主張。「一方的な措置は正当化されない。措置が取られたら、迅速かつ断固に対応する」と報復を示唆した。