住宅価格の高騰などを背景に、親と子が協力してマイホームを購入する「親子ローン」を検討する家庭は少なくありません。しかし、安易に連帯債務でローンを組んでしまうと、将来のライフプランの変化によって家族全員を破綻の危機に追い込みかねない恐ろしいケースがあります。本記事では、離婚を経て3人の子どもを育てるシングルマザーのマミコさん（仮名・44歳）の事例をもとに、「親子での連帯債務」に潜む落とし穴について、CFPの下田幸彦氏が解説します。

3人の子どもを抱えた「40代シングルマザー」の決断

マミコさん（仮名・44歳）は、3人の子どもを抱えるシングルマザーです。20代で結婚し、自営業を営む夫の事業専従者として10年以上、家事・育児・仕事を一手に担ってきました。

しかし40代になり、突然夫から離婚を切り出されます。協議の末に離婚が成立し、3人の子どもはマミコさんのもとへ。マミコさんは生まれ育った地元へ戻り、子どもたちとアパート暮らしを始めました。

長年、夫の事業を手伝ってきたマミコさんには、外の会社での勤務のブランクが長く「自分にどんな仕事ができるのか」と再就職先を探しながら、散々悩んだといいます。試行錯誤の末にたどり着いたのが介護の仕事でした。

子どもたちの養育費と学費は元夫が全額負担してくれたことが、せめてもの支えでした。マミコさんは介護職として働きながら、3人の子どもたちと少しずつ新しい生活を築いていきました。

「猫を飼いたい」19歳長女の願いで踏み切った〈連帯債務の35年ローン〉

長男は大学進学で一人暮らし、長女は高校を卒業してパティシエとして働き始め、次男は高校生。子育てがようやく一段落しかけたそのとき、長女がこんなことをつぶやきました。

「ねえ私、猫飼いたい！ でも、今住んでるアパートじゃダメだよね」

長女は猫が大好きで、離婚前に実家で飼っていた猫を、元夫の家に帰るたびに可愛がっていました。ペット不可のアパートでは飼えないため、「それならば」とマミコさんは思い切ってマイホームの購入を決意します。

一軒家なら猫も飼えて、子どもたちがのびのび暮らせる。そして、長女と一緒にローンを組めば返済も現実的だと考えたのです。こうして、マミコさん（44歳）と長女（19歳・社会人2年目）の連帯債務による35年ローンが始まりました。

今回の住宅購入では、住宅金融支援機構の「フラット35（親子リレー返済）」を利用しました。この制度では子の年齢をもとに借入期間を決めることができるため、44歳の親でも35年ローンを組むことが可能です。

マミコさんの年収約300万円と長女の年収約250万円、合算550万円の収入をもとにした借入れで、返済負担率は合算ベースで約15〜18%と審査基準の範囲内に収まります。ただし、長女が家を出て親一人の収入だけで返済する事態になれば、返済負担率は一気に28〜32%近くまで跳ね上がります。

当初は問題なく見えた数字が、ライフプランの変化ひとつで大きく変わる。これがまさに本件の問題の核心でした。

結婚を考える長女…「まさかの一言」に絶句

住宅購入から数年が経ったころ、長女にオンラインで知り合った交際相手ができました。遠距離のため数ヵ月に一度、泊まりがけで会っているようです。話が進むにつれ、「結婚したら家を出るかもしれない」という話が浮上します。

マミコさんは不安になり、「もし家を出たら、住宅ローンはどうするの？」と長女に尋ねました。

「もう住まなくなったら、払わなくていいんじゃない？」

呑気な長女の答えを聞いたマミコさんは、思わず言葉を失いました。

連帯債務とは、それぞれの債務者が全額の返済義務を負う契約です。「住まなくなったから払わない」は通用しません。長女が家を出ても、ローンの義務は消えないのです。

では、長女の分をマミコさん一人で背負えるかというと、それもギリギリです。払えないわけではないものの、生活はカツカツになります。そうなれば、長男や次男にも負担を求めなければならない事態になりかねません。

「猫と暮らす」という夢のために手に入れた念願のマイホームが、いまや家族全員の人生を縛りつける、重たい足かせに変わろうとしていたのです。

【CFPが解説】親子の「連帯債務」に潜む2つの落とし穴

マミコさんのようなケースは決して珍しくありません。親子で安易に住宅ローンを組む際、事前確認を怠ると将来の破綻を招きかねない「2つの落とし穴」が存在します。

1. 親子の「想定外」がそのまま返済リスクに直結

一つは、「その後のライフプランの変化まで想定しましたか？」という問いかけです。35年という長い返済期間のなかで、「子どもが結婚する」「体調を崩す」「収入が変わる」といった変化は、ほぼ確実に起きます。

特に親子の連帯債務は、子どもの人生の変化がそのままローンのリスクに直結します。「今は一緒に返せる」という判断だけで組んでしまうと、数年後に想定外が起きたとき、親一人に全額の返済義務が残ることになります。購入前に「長女が家を出たら」「介護職で体を壊したら」といった複数のシナリオを試算しておくだけで、今回の「焦り」は防げたかもしれません。

2. 残債割れの恐怖…「手放せばいい」という前提の危うさ

もう一つは、「売ればいい、は本当に成立しますか？」という問いかけです。マミコさんは「子どもたちが独立したら売ればいい」と考えていました。たしかに、その気持ちはわかります。

しかし、住宅は年数が経つほど価格が下がりやすく、売却金額がローン残債を下回るケースは珍しくありません。家を手放しても借金だけが残るリスクを、売る前提で考えているときほど見落としがちです。マミコさんはもともと国民年金のみの加入期間が長く、老後の年金額は多くありません。老後資金の蓄えもほとんどない状態で、住宅売却が「最後の切り札」にならなかった場合のダメージは、計り知れないのです。

大きな決断をする前に「複数のシナリオ」を描く

住宅購入のような数十年単位の大きな決断をするときは、「今の状況でどうか」だけでなく、「5年後・10年後にこうなったら？」という複数のシナリオを描いてからでも遅くありません。

ライフプランのシミュレーションは、夢を諦めさせるためのものではなく、夢を実現するための「安全確認」です。

「猫と暮らしたい」という長女の夢も、マミコさんの「子どもたちを守りたい」という思いも、本物だったはずです。だからこそ、その夢が長期的に続く形で実現できるよう、事前の設計が大切なのです。

下田 幸彦

青い森FP事務所

代表／CFP®