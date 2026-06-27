「いや〜ほんと少女漫画に出てくるような人っているんですね」「イケメン！」「映画すぎる」…そんなコメントが相次いだ動画が、Instagramで話題になっています。投稿には2.2万件を超えるいいねが寄せられています。



【写真】花束を抱え、スーツ姿で颯爽と歩く181センチの“奥さん”

投稿したのは、Instagramアカウント「奥さんがでっけえ」を運営する「さら」さん（@okusan_ga_dekeee）。動画に映るのは、同性パートナーの高野いつかさんです。スーツ姿で花束を抱え、颯爽（さっそう）と歩くその姿は、まるで映画や少女漫画のワンシーン。多くの人が思わず見とれてしまったようです。



花束を抱えて歩く姿に「目の保養」の声

話題となった動画では、長身でスタイル抜群のいつかさんが、花束を持って街を歩いています。



コメント欄には、「脚長すぎ〜カッコいいです」「顔ちっちゃい！バランスいいね」「花が似合う！！！」「目の保養……とても素敵」「イケメンすぎですね」「宝塚にいたら、めっちゃ推してますよ」といった声が寄せられました。



また、投稿を見た人たちからも、「少女漫画の王子様みたい」「映画のワンシーンのよう」と、その存在感に驚く声が続出しています。



「魅力的な奥さんを眠らせておくのはもったいない」

アカウントを運営するさらさんは、同性パートナーのいつかさんと保護犬のどんすけくんと暮らしています。普段は会社員として働いており、「魅力的な奥さんを、ただカメラロールに眠らせておくのはもったいない」と感じたことから、アカウントを始めたそうです。



一方、動画に登場するいつかさんは動画クリエイター。身長181センチの高身長女性で、メンズライクなファッションを好んでいるといいます。



2人は3年前、東京都で同性パートナーシップ宣誓を行いました。



実は撮影のために初めて用意したスーツ姿だった

今回の動画は、普段の何気ない日常を切り取った投稿ではありませんでした。



さらさんによると、「奥さんがでっけえ」の投稿は、ほとんどが日常生活の中で偶然撮れたもの。しかし今回だけは特別だったそうです。



「スーツ姿に花束を持った動画は、初めて撮影のためだけに衣装を用意し、（横浜の）みなとみらいまで撮影に行きました」



まるで映画の主人公のような仕上がりになった背景には、そんなこだわりがありました。



生まれたときから大きかった 中学時代には精密検査も

181センチという身長について尋ねると、いつかさんは「生まれたときから4100グラムと大きかった」と振り返ります。



「物心ついたときから、ずっと身長は高かったですね」



思春期には女性用制服を着ていたこともあり、電車や街中で視線を集めることが多く、恥ずしい思いもしたそうです。さらに中学生のころには、あまりにも身長が伸び続けたため、病院で精密検査を受けたことも。



「異常はありませんでした。ただ原因は分からず、成長ホルモン値が基準値の2倍ありました」



現在も、完全には身長の伸びが止まっていないといいます。



「腰痛が悩み」高身長ならではの苦労も

高身長だからこその悩みもあります。



「キッチンに立つときや、さらさんの声に耳を傾けるときなど、日常的に腰を曲げることが多いので、すぐ腰が痛くなります」



さらに、貧血になりやすいことも悩みだそうです。



その一方で、「ここまで高身長の女性は少ないので、一発で覚えてもらえることが多く、かなり得をしてきたと思います」と笑います。



長身はコンプレックスではなく、自分らしさの一部として受け止めている様子が伝わってきました。



「こういう素敵な人と出会ったのは初めて」

仲睦まじい投稿が人気を集める2人ですが、お互いへの思いを聞くと、その関係性の深さがうかがえました。



さらさんは、いつかさんについてこう語ります。



「思考をやめないところが好きです。いろいろなことに向き合って、自分なりに解釈して言語化する。そのプロセスを絶えず続けている人なので、話していて学びがあります。こういう素敵な人と出会ったのは初めてでした」



一方のいつかさんも、「サバサバしていて小さいことは気にしないおおらかさ、その中に慈愛の心が見え隠れするところが好きですし、あこがれます」と話します。



そして最後に、「こんな言い方は変かもしれないけど、これからもずっと仲良くしてほしいと思います」と、パートナーへの思いを明かしてくれました。



181センチの高身長と圧倒的なスタイルで、注目を集めたいつかさん。しかし、多くの人をひきつけているのは見た目だけではなく、お互いを尊重し合う2人の関係性そのものなのかもしれません。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）