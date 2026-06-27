2歳と1歳の年子きょうだいのほほ笑ましい瞬間をとらえた動画が、Instagramで話題になりました。スヤスヤと眠るお兄ちゃんを発見した妹ちゃんのほほ笑ましい行動に、「愛おしい♡」「見ているだけで幸せ」と反響が寄せられています。



【動画】眠る2歳兄を発見した1歳妹 赤ちゃん言葉でなにやらおしゃべり

お兄ちゃんだけがお昼寝をしていた日のこと。気持ちよさそうに眠っているお兄ちゃんを発見した妹ちゃんが近寄っていくところから、動画は始まります。布団の手前で一瞬立ち止まり、お兄ちゃんが眠っていることを確認すると、何やらおしゃべりをしながらお兄ちゃんの隣に寄り添い、しゃがみ込む妹ちゃん。



まだ言葉を話すことができない妹ちゃんですが、赤ちゃん言葉でおしゃべりが止まりません。何かを伝えたいのか、眠っているお兄ちゃんに向かって、一生懸命におしゃべりを続ける姿がかわいらしく映ります。



大きな声で妹ちゃんが話していても、ビクともせずに眠り続けるお兄ちゃん。起こすわけでもなく、一緒に寝転がることもなく、お兄ちゃんを見つめる妹ちゃんの姿に「にぃにが大好きな妹なのでした」と、ママのテロップが添えられ、動画は締められました。



動画を撮影したママ（＠lise_1228）に話を聞きました。



――動画撮影後、妹ちゃんはお兄ちゃんを起こさずに過ごせましたか？



「それが…ひたすらおしゃべりをした後、その後は兄をペチペチ叩く始末…（笑）。さすがの兄も起きてしまい、寝起きの不機嫌で大泣きしてました…」



――ママから見たお兄ちゃんと妹ちゃん、2人はどのような関係性でしょうか？



「お互いに気になる存在なようで、妹は兄の持っているものが、兄は妹のしていることが気になって仕方がないみたいです。ただ服などにこだわりが出てきた兄ですが、妹と一緒だと『いっしょ！』と喜んで着たりと、妹のことが大好きなんだなと思います」



――2歳と1歳の年子育児、大変と感じること、楽しいと感じることを教えてください。



「大変なことは、同じタイミングでぐずったり、機嫌が悪くなることですね。こればかりは仕方ないと、余裕のあるときは心を無にして接しています（笑）。



楽しいことは、先日シャボン玉をしたときに、2人とも初めてだったので、すごく喜んでいて、そういう瞬間を見ると、同じ体験を同時にできるっていいなと思いました。あと、近所のスーパーで買い物をしていると、高確率でいろんな人が大変だね、頑張ってねと声をかけてくれるので、それがすごく励みになっていてありがたいです！」



2人の微笑ましい瞬間に、多くのコメントが寄せられています。



「癒やしの時間をありがとう」

「一生懸命ですね。かわいすぎる♡」

「子どもたちのこんな会話や動き見ているだけで幸せです」

「妹ちゃんのおしゃべりが赤ちゃんで可愛く、にぃにの寝相が赤ちゃんで可愛すぎます」

「これくらいのときって大人には何しゃべってるか分かんないけど、歳の近いにぃにには分かったりするんですよね♡」



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）