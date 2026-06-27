脂の乗った美味しい鯵のフライに大満足

仙台に向かってバイクで常磐道を走っていたところ、そろそろ休憩しようとたまたま立ち寄ったのが「四倉PA」（下り）でした。

トイレに行った後に少し足を動かそうと歩いていると、建物の入口にフードコートのメニューボードが置かれ、「四倉PAといえば魚が旨い」と、気になることが書いてあります。しかも「旨いもん処〜海岸食堂〜」という店名にますます気になります。

【画像】これはアリ!! アジフライもタコフライも美味しい「海鮮ミックスフライ定食」を画像で見る（18枚）

時間は11時をとっくに過ぎていて、これは昼ごはんを食べても良い時間じゃあないですか。朝ごはんも食べずに出発したことを思い出すと、いきなり空腹マックスです。

メニューには、“2代目「ハイウェイ飯登場!!」”と書かれた「海鮮ミックスフライ定食」（1480円）があり、これはもしや、大好物のアジフライが入ってるかも？ と建物に入り、正面の券売機に直行します。

メニュー写真を見ると、アジフライにエビフライ、それにホタテらしきフライのセットのようです。券売機の横には表彰状が飾られ、この「海鮮ミックスフライ」が2026年4月に決定した「第2回ハイウェイめし甲子園」の、「よりみちしてでも食べたい地元めしの熱い戦い」で準優勝を獲得したそうです。

これは期待できる!! 食券を購入してカウンターに出すと、代わりに札と抽選券をもらいました。

窓際のカウンター席に座って抽選券を見ると、「ハイウェイめし感謝祭」として2026年8月31日まで、「ハイウェイめし」を注文すると「お買物券プレゼント」の抽選券がもらえて、2次元バーコードをスマホで読み込み、アンケートにアクセスして画面のスクラッチをスワイプして削ると、3000名に2000円、5000名に200円のデジタルお買い物券がその場で当たるというものです。

早速スクラッチに挑戦しましたが、残念ながら「はずれ」でした。そんなことをしていたら「海鮮ミックスフライ定食」が出来上がってきました。

バイクで常磐道を走り、仙台に向かう途中で休憩に立ち寄ったのは、福島県に入ってすぐの「四倉PA」（下り）。バイク専用に確保された駐車スペースには屋根まで設置されている。しかも和テイストの瓦屋根

席に戻って「海鮮ミックスフライ定食」をいただきます。まずはメインのアジフライです。大きさは普通で厚め、衣はサクサク、身はふわっとまではいきませんが、柔らかめの食感で揚げ具合バッチリです。

漁港で買い付けているとあって、脂の乗った美味しい鯵です。

エビフライは、こちらもサクサクで身はプリプリです。最後にホタテと思われるフライをサクッとかじると、食感がホタテじゃない！ 2つに割ってみると、なんとタコでした。コロッケみたいな丸い形で、予想外だっただけにこれはこれでアリ！ なタコフライでした。

サービスエリアやパーキングエリアの食事は期待はずれも多いですが、「四倉PA」の「海岸食堂」でいただく「海鮮ミックスフライ定食」は満足できる定食でした。

ちなみに、「四倉PA」（上り）の「よつくら亭」でも、同じ「海鮮ミックスフライ定食」を提供しているそうです。お腹もいっぱいになり、午後も元気に仙台へ向かって走り出すのでした。