＜痩せられる？痩せられない？＞40歳からのダイエット事情！痩せにくくなるって本当ですか？
季節が変わり、久しぶりに着る服に袖を通して「あれ？ こんなにキツかったっけ？」「なんかしっくりこない……」。そんなふうに感じた経験があるママもいるのではないでしょうか。さらに「年を重ねるほど、痩せにくくなる」なんて声も耳にしたことがあるかもしれません。今回ママスタコミュニティに、ダイエットに関するこんな投稿がありました。
『40歳なんだけど、40代以降はもう痩せない？』
たしかに痩せにくくはなるけれど……
『確実に痩せにくい。驚くほど痩せにくいけど、絶対痩せないわけではない。でもびっくりするぐらい痩せないよ！ 維持すら難しい（笑）』
実際に「痩せにくい」と感じているママたちは少なくないようです。ただ、たしかに痩せにくいけれど努力次第では痩せられる、とのアドバイスもありました。
『42歳のときに、1年かけて62キロから48キロになった』
『47歳、去年の夏からダイエットして、11キロ痩せたから大丈夫だよ！』
今回の投稿には、40代になってから10キロ以上痩せた、というママたちからの投稿も目立ちました。本当に努力次第で痩せられるのだと希望をもらえますね！ また50代のママからはこんなコメントもありました。
『40代は痩せられるよ。50代になると痩せない。40代と同じことをしているのに、むしろ太る』
「40代と50代で違いを感じている」というママも何人かいました。40代の壁よりも50代の壁のほうが高いのでしょうか……。
痩せようとしなくても、40歳を過ぎたら痩せた
少数派でしたが、こういったコメントもありました。
『30代まで必死にダイエットしていたのに、40歳を過ぎてから自然と食べる量が減った。好きなものを好きなだけ食べても太らない』
この方は50代になり「30代までのあの食欲と運動の苦労はなんだったんだろう」と感じているそうです。年齢を重ねることが体にどのように影響するかは、人それぞれのようですね。
こんな方法で痩せた！
ここからはママたちがどのようにして痩せたのか、コメントから見ていきましょう。
食事のコントロール
『47歳だけど、おやつと飲酒をやめたら痩せる』
『まずは食事の摂取カロリーの把握だけでもしてみたら？ 多分思ったよりいっぱい食べていて、びっくりするところから始まると思う』
食事を調整したというママたちです。おやつやお酒などの嗜好品は、「頑張ったご褒美に……」などとつい食べすぎてしまうこともあるのではないでしょうか。農林水産省の「実践食育ナビ」によると、1日の嗜好品の目安は200キロカロリーほどだそう。例えば、小さなショートケーキ1つ、クッキー4枚、ビールなら500mlが1缶分に相当するそうです。もし取りすぎている場合は、ここを調整するのが手っ取り早いかもしれませんね。またカロリーの管理には、スマホのアプリを使っていると教えてくれたママも複数いました。アプリであれば、食べたその場で手軽に記録ができて継続しやすそうです。
動いてカロリーを消費
『とにかく動いてカロリーを消費！ 食べすぎたと思ったら、飲食店のスポットワークを入れて動いている』
『3年間ピラティスに通い、11キロ痩せました！ 週2、3回通って、数ヶ月で効果が出始めました』
運動で痩せたというママたちです。徒歩で移動するなど、普段の生活に運動を取り入れているママも少なくないようです。なかには、仕事で1日10,000歩近く歩いているというママもいました。厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」によると、成人の場合、歩行またはそれと同等以上の強度の運動を1日あたり60分以上行うことが推奨されています。歩行にすると、約8,000歩以上に相当するのだそうです。歩くのが苦手なママは、ヨガやピラティスなどに通うという選択肢もありそうです。
食事と運動の併用
『食事制限と地道に自宅でできる自重トレーニングやストレッチ、ピラティスを続けた。3ヶ月かかったけど、5kg落としたよ。ちゃんと運動しながら落としたので、身体が引き締まったし、筋肉も落ちなかった』
『運動も併用して筋肉を付けたら健康的に痩せられる。一時的に痩せるよりも長期的に頑張ったほうが、リバウンドしにくい』
また食事制限と運動を併用したママもいました。ママたちのコメントをみると、1年以上の長い時間をかけてダイエットをしているママも少なくないようです。
アドバイスを参考に、ムリなく自分のペースで
40代以降はもう痩せられないのか？ という今回の投稿。ママたちの経験談から、地道な努力で痩せられるかもしれないということがわかりました。それでも、いきなりムリをすることは禁物です。少しずつ、自分にあったペースで試してみてくださいね。