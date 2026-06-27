東京で日本固有種の「ニホンノウサギ」に遭遇！ 茂みから飛び出した貴重な姿をカメラで捉えてみた

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『東京の夕方に現れた野生の二ホンノウサギ｜静かな出会いの記録』という〄りたさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

東京都の夕方17時台、静かな森の狭間で野生のニホンノウサギと出会いました。 耳のふちに薄く入る煤のような模様、わずかな音も聞き逃さない鋭い耳、そして時速五十キロメートルの驚異の脚力。 その姿を、写真とともに静かにまとめた約3分の記録です。 自然の空気感をそのまま感じていただけたら嬉しいです。

一眼レフで主に野鳥を撮影しているという投稿者の〄りたさん。

東京の静かな森を歩いていると、野生のニホンノウサギが飛び出してきました。

古くから日本に暮らすニホンノウサギは、地域によっては絶滅危惧種や準絶滅危惧に指定されています。警戒心が強く、人の前に姿を現さない二ホンノウサギがこんな風に日中姿を見せるのはとても珍しいとのこと。夜行性のため、なおさらです。

しっかりとした足にピンと立った大きな耳。アナウサギを家畜化したペットとして飼われているウサギとはだいぶ姿が違いますね。足が長いためか、視聴者から「カンガルーみたい」という声も上がっています。

時速五十キロメートルの驚異の脚力を持つ貴重な野生のウサギとの遭遇。「この出会いはきっと奇跡」と感じた〄りたさんでした。

視聴者のコメント