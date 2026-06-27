元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）が26日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。ハードな局アナ生活を「そのおかげで乗り切れた」と考えているものを明かした。

「めざましテレビ」「めざまし8」メインキャスターを務めるなど長年、フジ朝番組の顔として活躍した永島アナ。21年に1歳年上の同局社員と結婚し、24年1月に第1子女児を出産。昨年3月に退社し、同5月からフリーとして活動。今年2月にはフルーツの販売などを手がけるブランド「ORVIIA（オルヴィア）」を立ち上げた。

パーソナリティーの大沢あかねからブランド立ち上げのきっかけを聞かれた永島は「めざましテレビを担当している時に、やっぱり朝の生活で、本当に寝る時間だったりとか、めざまし以外の日もバラエティーの収録で不規則だった。自分の健康のためにも“フルーツを取り入れて整えよう”っていう気持ちで摂り始めたんですけど、そこから本当に“日本のフルーツ凄いな”と」と語った。

「美味しいし、日本の農家さんの繊細な手仕事に感銘を受けて」と永島アナ。「フルーツのおかげだと私は思っているんですけど、風邪を引いたことが何年間もなかったんですよ」と明かした。

大沢は「え〜凄い。朝、必ず食べるんですか？」と質問。永島アナは「朝、必ず食べてました。その時の旬のものを夜から準備して、タッパーに入れたものを朝持って行って、新聞チェックしながら食べたりとか。そのおかげで乗り切れたというか、毎朝元気に過ごせたのはフルーツのおかげだと言っても過言ではないぐらい感謝していて」と話した。

「フルーツって一口に言っても“どれを食べていいか分からない”“多すぎて分からない”という方も多いと思うんです。なので、『ORUVIA』というブランドは“これは間違いありません！”“今この時期のこの旬のフルーツはおすすめです”というものだけを厳選してご紹介させてもらっています」（原文ママ）と力を込めた。

仕事の仕方については「豊洲市場の卸さんと一緒にやらせていただいていて。豊洲市場も100年以上目利きのプロとしてやられているプロの方たちと一緒に“今年のフルーツはこうですね”と言いながら厳選したり、もちろん農家さんともお話しさせてもらったり、実際に生産者さんの畑を見させていただいたり。本当に自分で“伝え手”として伝えたいものと出会ってしまったという感じです。なので、毎日フルーツのことを考えながら、向き合いながら今の生活を送っています」とした。