サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表に同行しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が20日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。W杯前回大会との違いを話した。

リスナーから「今回のワールドカップ、3カ国での開催、チーム数の増加で前回のカタール大会と比べると移動時間やスケジュール面が大きく変わってくると思います。選手目線で今までの大会と比べるとどういう点が変わっていると思いますか？」という質問が寄せられた。

吉田は「前回はカタールでは8つの会場がドーハから約60キロ圏内に集中していました。今回は高地を含む16の会場で4つのタイムゾーンが存在しています」と説明。「広い。相当広いですね」と感想を口にした。

「チーム数が32チームから48チームに増加。グループステージの試合間隔が中4日から中5日になった。休養が増えた面は選手にとって大きいですが、カタールに比べると移動の時間が圧倒的に増えたので、その辺をどうやっていくかが重要になってくるのかなと思います」と話した。

大会中の移動について「時差が意外にボディーブローに効いてくるんですね。1時間、2時間っていっても」と説明。「これから勝ち進んでいけばどんどん移動がニューヨークに近づいていくので、また時差もでてくるし、移動距離も増えてくるしっていうのでけっこうきついですね。ブラジル（大会）、とロシア（大会）はそういう意味では移動がきつくて。選手もきついんですけど、家族がツアーで来てるんですよ。家族も疲弊するので、家族のケアも必要になってくるじゃないですか。そんなことを考えるとまぁまぁきついと思います。逆に言うとカタールが楽すぎた」と、自身の経験を踏まえて話した。